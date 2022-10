To się nazywa zmiana. Z "Euforii" do włoskiego klasztoru

Sydney Sweeney we włoskim klasztorze. Co wiemy o horrorze "Immaculate"?

Znana z serialu " Euforia Sydney Sweeney już wkrótce założy mnisi habit. Wszystko to na potrzeby horroru "Immaculate". Sweeney będzie gwiazdą i producentką filmu "Immaculate". Za kamerą stanie Michael Mohan . Aktorka miała już okazję z nim pracować. Miało to miejsce przy filmie " Kiedy nikt nie patrzy ".Scenariusz "Immaculate" przygotował Andrew Lobel . Zdjęcia powinny się rozpocząć w styczniu.Bohaterką horroru jest Cecilia. Jest to kobieta żarliwej wiary, która właśnie otrzymała niezwykle radosną wiadomość. Otóż zaproponowano jej pozycję w prestiżowym włoskim klasztorze. Pierwsze wrażenie klasztor robił wspaniałe. Cecilia niestety szybko się orientuje, że za piękną fasadą kryją się naprawdę przerażające sekrety. Sydney Sweeney jest ostatnio rozchwytywaną przez filmowców aktorką. A wszystko to za sprawą sukcesów w serialach " Euforia " i " Biały Lotos ". W przygotowaniu są już takie filmy jak "National Anthem" oraz komiksowa " Madame Web ". W planach są także: "Barbarella", ekranizacja opowiadania "The Caretaker" oraz powieści Madison Lawson "The Registraton".