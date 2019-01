Syn Jamesa Gandolfiniego młodym Tonym Soprano

Getty Images © Amanda Edwards



Po długich poszukiwaniach twórca David Chase znalazł młodego Tony'ego. Wielu może być zdziwionych tym, że proces nie trwał krócej, ponieważ wybór wydaje się oczywisty. W filmieTonym Soprano będzie Michael Gandolfini ), czyli syn Jamesa Gandolfiniego , który uczynił z Tony'ego legendę.Mimo podobieństwa do ojca, Michael Gandolfini musiał wziąć udział w procesie castingowym. Według źródeł, do których dotarł portal Deadline, syn Jamesa Gandolfiniego wyróżniał się opanowaniem manieryzmów Tony'ego. Wszyscy ponoć uznali, że nikt inny nie rozumie go równie dobrze.Akcja filmu osadzona została w latach 60., które były bardzo niespokojne dla Newark. Na ulicach dochodziło do zamieszek. Trwała też brutalna wojna między afroamerykańskimi a włoskimi gangami.Głównym bohaterem filmu będzie Richard Moltisanti (lepiej znanego jako Dickie). Weteran wojny w Wietnamie, wuj Tony'ego Soprano, ojciec Christophera. Wnie pojawiał się, ponieważ już nie żył. Był jednak wspominany jako jeden z twórców mafijnej potęgi Soprano.