Nie słyszycie dialogów? Amazon pomoże użytkownikom Prime

Dialogue Boost - lepiej słyszalne dialogi na platformie Prime

Amazon rozpoczął wprowadzanie usługi. Jest to rzecz opcjonalna, która pomoże niektórym użytkownikom w zrozumieniu dialogów w filmach i serialach.Nowa usługa skierowana jest do tych, którzy mają problem polegający na tym, że nie słyszą wyraźnie dialogów w filmach i serialach. Sztuczna inteligencja będzie śledzić ścieżki dźwiękowe i identyfikować te miejsca, w których muzyka lub inne efekty dźwiękowe w tle mogą zagłuszać dialogi. Następnie, a przez to lepiej zrozumiałe.Sztuczna inteligencja nie pomoże jednak w sytuacjach nazywanych po angielsku. Mianem tym określa się styl wypowiadania dialogów, który czyni z nich mowę bełkotliwą, niewyraźną. Przykładem tego jest chociażby gra Toma Hardy'ego w widowisku. Wiele osób, dla których angielski jest pierwszym językiem, skarżyło się, że nie rozumie tego, co mówił aktor i musieli sięgać po wersję z napisami. Na to Dialogue Boost nic nie poradzi... na razie.Dialogue Boost jest obecnie dostępne w Ameryce w przypadku. Opcja ta znajduje się na przykład przy serialach