TOP: 5 filmów inspirowanych historiami seryjnych morderców

Seryjni mordercy od dekad rozpalają wyobraźnię żądnych mocnych wrażeń widzów. Przedstawiamy pięć produkcji, których bohaterowie wzorowani są na prawdziwych zbrodniarzach.W swojej sztandarowej roli Clint Eastwood wcielił się w postać przebiegłego policyjnego detektywa z San Francisco, który jest najlepszy w tym co robi. Bezwzględny snajper Scorpio ( Andrew Robinson ) zabił już dwoje niewinnych ludzi. Harry Callahan zamierza się nim zająć... w taki czy inny sposób... bez względu na przepisy.Grupka nastolatków rusza w podróż przez odludne tereny stanu Teksas. Trafiają na samotną mroczną farmę, którą zamieszkuje – jak się niebawem przekonują – rodzina krwiożerczych i okrutnych kanibali polujących na turystów. Młodzi będą musieli zmierzyć się z najgroźniejszym mordercą – Leatherface’em noszącym maskę z ludzkiej skóry, który zabija za pomocą piły mechanicznej. Jednak walka ta okaże się nierówna.Henry ( Michael Rooker) jest niespokojnym włóczęgą, który przemieszcza się z miejsca na miejsce, popełniając jedną zbrodnię za drugą. Jego wolny od schematów sposób działania pozwala mu pozostać bezkarnym. Kiedy mężczyzna przybywa do Chicago, trafia do domu swojego starego kumpla z więzienia Otisa ( Tom Towles ) i jego siostry. Henry dzieli się swoim mrocznym sekretem z nowymi współlokatorami, którzy stają się jego wspólnikami. Cała trójka wie jednak, że pakt nie może trwać wiecznie.Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling ( Jodie Foster ) na wywiad z obłąkanym więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter ( Anthony Hopkins ) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego chorą ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta pokręcona relacja zmusza Starling nie tylko do konfrontacji z jej psychicznymi demonami, ale doprowadza ją również do spotkania twarzą w twarz z szalonym, ohydnym mordercą, wcieleniem zła tak mocnym, że nie będzie miała odwagi – ani siły – by go zatrzymać!Mickey i Mallony są parą kochanków i psychopatycznych morderców. Terroryzują całą Amerykę, dopuszczając się serii brutalnych zabójstw. Dzięki mediom, które na bieżąco relacjonują ich krwawe wyczyny, stają się bohaterami i unikają kary.