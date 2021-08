To już pewne: Emma Stone powróci jako Cruella

Po kilku tygodniach negocjacji Emma Stone podpisała kontrakt na udział w kontynuacji disneyowskiej " Cruelli ".Za realizację filmu będą odpowiedzialni twórcy pierwszej części: reżyser Craig Gillespie oraz scenarzysta Tony McNamara Cruella " trafiła do kin pod koniec maja, zarabiając na całym świecie ponad 220 milionów dolarów. Widowisko było jednocześnie dystrybuowane na platformie streamingowej Disney+ - aby otrzymać do niego dostęp, posiadacze abonamentu musieli zapłacić dodatkowe 30 dolarów.Film opowiada o buntowniczych początkach jednego z najbardziej znanych i modnych kinowych złoczyńców, legendarnej Cruelli de Mon ze " 101 dalmatyńczyków ". Akcja " Cruelli " rozgrywa się w Londynie w latach 70. w trakcie punkrockowej rewolucji, opowiada historię Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczyny, zdeterminowanej, by zyskać sławę dzięki swoim projektom. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei i razem żyją na londyńskich ulicach. Pewnego dnia talent Estelli do mody przyciąga wzrok baronowej von Hellman, legendy mody, granej przez dwukrotną zdobywczynię Oscara Emmę Thompson . Ich relacja wprawia w ruch bieg wydarzeń, które sprawią, że Estella przejdzie na nikczemną stronę i stanie się żądną zemsty Cruellą. Stone przygotowuje się aktualnie do występu w mrocznej komedii " Poor Things " będącej wariacją na temat "Frankensteina". Za kamerą stanie twórca " Faworyty ", Yorgos Lanthimos