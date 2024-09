"Zbrodnie po sąsiedzku". Disney zdecydował o losie serialu

"Zbrodnie po sąsiedzku" - wielki hit serialowy Disneya

Decyzja zapadła w czasie emisji czwartego sezonu, którego finał zaplanowany został na koniec października. Wrzesień dla twórców serialu będzie też ważny za sprawą nagród Emmy . Trzeci sezon zdobył aż 21 nominacji, co jest rekordową liczbą w historii serialu.O piątym sezonie serialu na razie nie wiemy praktycznie nic. Podano na razie jedynie to, że będzie on liczył. Wszystkie trzy gwiazdyzapewne powrócą (pod warunkiem, że ich bohaterowie dotrwają do końca 4. sezonu).W czwartym sezonie Charles, Oliver i Mabel zmagają się z szokującymi wydarzeniami z zakończenia trzeciego sezonu, które dotyczyły Sazz Pataki, dublerki i przyjaciółki Charlesa. Próbując dociec, które z nich – Sazz czy Charles – miało być ofiarą, nasze trio przenosi się do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o podcaście "Only Murders".