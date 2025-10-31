Newsy Filmy Gwiazda "The Crown" i "F1" w filmie z Cate Blanchett
Jak informuje Nexus Point News, Tobias Menzies, znany z ról m.in. w serialach "Gra o tron" i "The Crown", dołączył do obsady filmu "Sweetsick", który będzie pierwszym pełnometrażowym projektem reżyserskim scenarzystki Alice Birch. W filmie zagrają również Cate Blanchett oraz Spike Fearn, którego w zeszłym roku mogliśmy oglądać w filmie "Obcy: Romulus".

Co wiemy o "Sweetsick"?



GettyImages-2220476581.jpg Getty Images © Arturo Holmes


Według dostępnych informacji "Sweetsick” opowie historię kobiety (Blanchett) obdarzonej wyjątkowym darem - bohaterka potrafi dostrzegać, czego ludzie najbardziej potrzebują. Wyruszając w podróż do domu, kobieta stara się uleczyć napotkane osoby, lecz jej dar zaczyna mieć coraz większy wpływ na nią samą. Zmuszona jest zmierzyć się z bolesnym pytaniem: czy naprawdę ratuje innych, czy może powoli zatraca samą siebie?

Alice Birch nie tylko stanęła za kamerą, ale także napisała scenariusz. Wcześniej pracowała m.in. przy filmach "Osobliwość" i "Zgiń, kochanie" oraz przy serialu "Normalni ludzie". Produkcją filmu zajmują się Tessa Ross, Juliette Howell, Theo Barrowclough, Cate Blanchett oraz Lee Groombridge. Projekt powstaje dla Searchlight Pictures.

Menzies niedawno pojawił się w filmie "F1" Josepha Kosinskiego u boku Brada Pitta i Javiera Bardema. Wkrótce będzie można go zobaczyć w nadchodzącym serialu Apple TV+ "Prodigies", gdzie zagra razem z Willem Sharpe’em.

"Normalni ludzie" - zwiastun



