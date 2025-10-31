Gwiazda "The Crown" i "F1" w filmie z Cate Blanchett

Jak informuje Nexus Point News, Tobias Menzies, znany z ról m.in. w serialach "Gra o tron" i "The Crown", dołączył do obsady filmu "Sweetsick", który będzie pierwszym pełnometrażowym projektem reżyserskim scenarzystki Alice Birch. W filmie zagrają również Cate Blanchett oraz Spike Fearn, którego w zeszłym roku mogliśmy oglądać w filmie "Obcy: Romulus".
Co wiemy o "Sweetsick"?
Getty Images © Arturo Holmes
Według dostępnych informacji "Sweetsick”
opowie historię kobiety (Blanchett
) obdarzonej wyjątkowym darem - bohaterka potrafi dostrzegać, czego ludzie najbardziej potrzebują. Wyruszając w podróż do domu, kobieta stara się uleczyć napotkane osoby, lecz jej dar zaczyna mieć coraz większy wpływ na nią samą. Zmuszona jest zmierzyć się z bolesnym pytaniem: czy naprawdę ratuje innych, czy może powoli zatraca samą siebie? Alice Birch
nie tylko stanęła za kamerą, ale także napisała scenariusz. Wcześniej pracowała m.in. przy filmach "Osobliwość
" i "Zgiń, kochanie
" oraz przy serialu "Normalni ludzie
". Produkcją filmu zajmują się Tessa Ross
, Juliette Howell
, Theo Barrowclough
, Cate Blanchett
oraz Lee Groombridge
. Projekt powstaje dla Searchlight Pictures. Menzies
niedawno pojawił się w filmie "F1
" Josepha Kosinskiego
u boku Brada Pitta
i Javiera Bardema
. Wkrótce będzie można go zobaczyć w nadchodzącym serialu Apple TV+ "Prodigies", gdzie zagra razem z Willem Sharpe’em
.
"Normalni ludzie" - zwiastun