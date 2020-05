Tom Cruise chce nakręcić film w kosmosie

To kiedyś musiało nastąpić: Tom Cruise przygotowuje pierwszy film fabularny, który zostanie nakręcony w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście, że przygotowuje.Nie będzie to jednak nowa część serii. Projekt nie jest na razie zaklepany przez żadne studio filmowe i pozostaje na wczesnym etapie rozwoju. Ale - wbrew pozorom - dzieje się naprawdę. Cruise współpracuje tym razem z Elonem Muskiem i jego firmą Space X oraz z NASA. Bez dwóch zdań są to ludzie, którzy znają się na temacie.O samym filmie nie wiadomo wiele, ale chyba możemy zakładać, żę Cruise nie będzie jedynie producentem i zechce pojawić się przed kamerą. Nic dziwnego: po tym, jak wspiął się na najwyższy budynek na świecie (w), to kosmos jest dla niego ostateczną granicą.