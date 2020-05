Tom Holland jako Peter Parker / Hawkeye?

WHOA WHOA WHOA



Tom Holland's Peter Parker as Hawkeye in What If...?! pic.twitter.com/G2AumbpiTN — BD (@BrandonDavisBD) May 25, 2020

Czy Tom Holland zagra Petera Parkera, który zamiast Spidermanem został Hawkeye'em? Brandon Davis z portalu ComicBook.com twierdzi, że znalazł na to potwierdzenie.Davis dokładnie przyjrzał się materiałowi wideo "Marvel Studios: Expanding the Universe", w którym wykorzystano fragmenty prezentacji serialu " What If... " z ubiegłorocznego Comic-Conu w San Diego. Jego uwagę przykuł jeden kadr, który zdaje się pokazywać Petera Parkera jako Hawkeye'a.Oceńcie to zresztą sami:Przypomnijmy, że " What If... " będzie serialem animowanym, który zadebiutuje na platformie Disney+ w przyszłym roku. Pojawią się w nim historie rozgrywające się w alternatywnych rzeczywistościach uniwersum Marvela. Głosu bohaterom mają użyczać aktorzy znani z kinowych widowisk Marvela, więc udział Toma Hollanda jest wielce prawdopodobny.Szczegóły " What If... " nie są na razie znane. Jednak jakiś czas temu Jeff Goldblum pochwalił się, że na potrzeby jednego z odcinków ponownie wcielił się w Grandmastera. Ujawnił również, ze w tym samym odcinku wystąpili Robert Downey Jr. jako Iron Man i Taika Waititi jako Korg.