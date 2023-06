Tom Holland zagrał w serialu i się załamał. Odpocznie od aktorstwa

Tom Holland: Ten serial mnie złamał

Zwiastun serialu "W tłumie"

"Campusowy gwałciciel" był pierwszą osobą w historii amerykańskiego sądownictwa, którą uniewinniono od zarzutu serii gwałtów z powodu niepoczytalności, którą było(wtedy nazywane wieloraką osobowością).Zamiast w więzieniu Milligan spędził wiele lat w szpitalu psychiatrycznym. Jego historię opisał w książce Daniel Keyes , autor literackiego pierwowzoruW jednym z wywiadów Tom Holland opowiedział, jak wielkim emocjonalnym ciężarem był dla niego praca nad serialem. Był pod dodatkową presją doświadczając emocji, których nigdy wcześniej nie doświadczał. Przyznaje, że serial ten "złamał go" i że musiał odciąć się od świata i na tydzień zaszyć się na jednej z meksykańskich plaż.Teraz zapowiada, że robi sobie roczną przerwę, ponieważ tak ciężką pracą był udział w tym serialu. Dodaje jednak, że nie żałuje i wierzy, że poświęcenie nie poszło na marne. Holland nie pierwszy raz opowiada o trudach pracy nad. Miesiąc temu rozmawiając z "Entertainment Weekly" przyznał, że miał problemy z odcięciem się od postaci w życiu prywatnym. Czuł silną potrzebę zgolenia głowy, by w ten sposób pozbyć się bohatera. Nie mógł jednak tego zrobić, ponieważ zdjęcia do serialu wciąż trwały.