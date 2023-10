Twórca "Boyhood" chce nakręcić nowofalowy film w Paryżu

Richard Linklater i Nowa Fala

Richard Linklater szykuje na 2039 roku własny musical

"Ma być po francusku. Marzy mi sie coś w stylu francuskiej Nowej Fali". Jednak wbrew plotkom, zdjęcia ani nawet zaawansowane prace pre-produkcyjne jeszcze nie ruszyły, na razie wszystko pozostaje w sferze fantazji.- jego słynna trylogia z Julie Delpy Ethanem Hawke "Przed wschodem..." utrzymana jest właśnie w tym klimacie. Zaś drugi film rozgrywa się właśnie w Paryżu (zwiastun poniżej).Przypomnijmy też, że w 2019 roku Centre Pompidou zorganizowało retrospektywę twórcy. Linklater pracuje właśnie nad monumentalnym musicalem -, którego gwiazdą jest Paul Mescal (wkrótce zobaczycie go także w).który z kolei powstał na bazie sztuki George'a S. Kaufmana i Mossa Harta z 1934 roku. Jest to historia utalentowanego kompozytora. Porzuca on karierę na Broadwayu, by zająć się produkcją hollywoodzkich filmów. Całość zaczyna się u szczytu jego sławy, by następnie, w serii retrospekcji, cofać się do kluczowych momentów życia bohatera.Niestety nie spodziewajcie się premiery filmu w najbliższym czasie.. Film trafi więc do kin w okolicach 2039 roku.