Richard Linklater będzie kręcił film 20 lat

A co jeśli realizowane z bezwzględną konsekwencją przez 12 latnie było wcale Richarda Linklatera ? A przynajmniej nie jeśli chodzi o skalę przedsięwzięcia? Jak się okazuje, zdjęcia do jego najnowszego filmu potrwają...20 lat. Ben Platt zagrają główne role w- filmowej adaptacji słynnego musicalu Stephena Sondhiema. Reżyser marzył o tej ekranizacji przez całe życie, a teraz jego sen się ziści. Cóż, zacznie się ziszczać, bo gotowy projekt studio Blumhouse dostanie dopiero za dwie dekady.Oparte na sztuce George'a S. Kaufmana i Mossa Harta z 1934 roku dzieło Sondheima opowiada historię Franklina Sheparda, utalentowanego kompozytora. Porzuca on karierę na Broadwayu, by zająć się produkcją hollywoodzkich filmów. Całość zaczyna się u szczytu jego sławy, by następnie, w serii retrospekcji, cofać się do kluczowych momentów życia bohatera.- wyznał reżyser.Będziecie czekać?