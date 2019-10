Twórca "Titans" pomoże w ekranizacji "Pierścienia" Nivena

) rozpoczyna ramową współpracę z MGM Television. Jednym z pierwszych projektów, którymi zajmie się jako scenarzysta i producent wykonawczy, będzie serial powstający dla platformy Amazonu pod tytułemProjekt będzie ekranizacją klasycznego cyklu Larry'ego Nivena wydanego w Polsce pod tytułem. Jest to historia odkrycia i pierwszej eksploracji Świata Pierścienia - najbardziej zadziwiającego tworu w poznanym kosmosie. Pierścień to sztuczny świat, trzy miliony razy większy od Ziemi, gigantyczna konstrukcja opasująca słońce i z niego czerpiąca energię. Kto zbudował tę nieprawdopodobną konstrukcję i w jakim celu? Czy budowniczowie Pierścienia wciąż jeszcze na nim żyją? Goldsman ma również być jednym z producentów serialu. Ten z kolei powstaje na bazie młodzieżowego thrillera sf Jaya Kristoffa. Akcja powieści stanowiącej początek całego cyklu rozpoczyna się w 2380 roku. Jego bohaterami są kadeci z Aurora Academy, którzy orientują się, że uratowana przez nich dziewczyna od setek lat trzymana w hibernacji może być katalizatorem wojny, do której świat zmierzał od milionów lat.