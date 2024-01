Amerykańskie "Biuro" w końcu powróci? Nowe doniesienia

Twórca "Biura" zatrudnia scenarzystów. Czy jednak serial powstanie?

Zobacz Serial Killers o trzecim sezonie "The Office PL"

Amerykańskie pod tym samym tytułem , którego pomysłodawcą i gwiazdą był Ricky Gervais . Wersja amerykańska debiutowała w 2005 roku i emitowana była do 2013 na antenie stacji NBC.Potem Universal sprzedał prawa streamingowe platformie Netflix, gdzie serial cieszył się olbrzymią popularnością. Gdy więc wytwórnia szykowała się do startu własnej platformy Peacock, odkupiła prawa do streamingu za obłędną kwotę 500 milionów dolarów.było serialem fabularnym imitującym styl programów typu reality. Przedstawiał tragikomiczne perypetie pracowników tytułowego biura.Jak donosi Deadline, twórca amerykańskiej wersjiWedług źródeł portalu Deadline wynika, że. Zamiast tego będzie opowiadał historię pracowników innego biura, które jednak znajduje się w tym samym serialowym świecie co oryginalne amerykańskie biuro.Na chwilę obecna. Nie jest więc jasne, czy wyjdzie poza fazę ogólnych przemyśleń na temat tego, o czym mógłby opowiadać.to jedna z popularniejszych telewizyjnych franczyz. Doczekała się kilkunastu wersji lokalnych, w tym również polskiej pod tytułem. Niedawno zapowiedziano realizację czwartego sezonu.