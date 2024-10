Uwielbiane przez widzów, a prawie nie przetrwały pierwszego sezonu. TOP 10 seriali

Po sukcesie " Biura " mockument stał się wziętym gatunkiem telewizyjnym. Tym razem bohaterami serialu zostali pracownicy tytułowego departamentu w urzędzie miasta Pawnee. Gdy został pokazywany w regularnej dystrybucji telewizyjnej, liczba jego fanów nie była nawet zbliżona do ułamka tych, którzy kochają go dzisiaj. Reakcje widzów i krytyki były najwyżej przeciętne, a takiemu odbiorowi wtórowała coraz mniejsza cotygodniowa liczba widzów. " Parks and Recreation " zbliżało się do momentu, w którym jedyną rozsądną decyzją było zakończenie produkcji. Jednak porównania do swojego popularnego kuzyna zakończyły się wraz z emisją nowej serii odcinków. Scenarzyści znaleźli swój ton, nadający serialowi unikalnego charakteru. Leslie Knope i spółka dostali kolejną szansę i ją wykorzystali, ale popularność wzrosła dopiero gdy serial trafił na platformy streamingowe.