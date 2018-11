Twórca serialu "Titans" szykuje ekranizację cyklu "Obdarzeni"

) napisze scenariusz i wyprodukuje widowisko. Projekt powstanie na bazie pierwszego tomu trylogii Marcusa Sakeya.Cykl został wydany w Polsce jako "Obdarzeni". Pierwszy tom nosi tytuł "Niebezpieczny dar". Mała dziewczynka poznaje najmroczniejsze sekrety ludzi po sposobie, w jaki krzyżują ręce na piersiach. Mężczyzna umiejący odczytywać mowę ciała zgarnia na giełdzie trzysta miliardów dolarów. Kobieta potrafi stać się niewidzialna, bo umie porusza się w tłumie tak, żeby nikt jej nie zauważył. Nazywani są "obdarowanymi" - od 1980 roku jeden procent ludzi rodzi się z wybitnymi uzdolnieniami. Jednym z nich jest Nick Cooper, agent federalny. Zdolności, którymi dysponuje, sprawiają, że jest niezwykle skuteczny w zwalczaniu terrorystów. Jego celem jest najbardziej niebezpieczny człowiek na świecie: to obdarowany, który dąży do wywołania wojny domowej. Jednak aby go ująć, Cooper będzie musiał stanąć po drugiej stronie barykady i zdradzić tych, którzy są dla niego najważniejsi.Na razie nie wiadomo jednak, kiedy ruszy produkcja obrazu.