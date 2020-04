Twórcy "Avengers" zdradzają tajemnice dwóch ostatnich części

Iron Man i Doktor Iron

Zgodnie z zapowiedzią bracia Russo - przy udziale specjalnego gościa, Roberta Downeya Juniora - zorganizowali na Twitterze i Instagramie sesję wspólnego oglądania. Dzień wcześniej scenarzyści Christopher Markus Stephen McFeely obejrzeli z fanami. Jakie sekrety obu filmów zdradzili?- Wczesne wersje scenariusza zawierały scenę ataku Thanosa na Xandar. Wówczas Ziemię ostrzegał przed nadejściem Thanosa nie Hulk, a Nova, Richard Rider. O pojawieniu się postaci w MCU mówi się od lat.- Twórcy konsultowali się z Jamesem Gunnem w sprawie Strażników Galaktyki. To on zasugerował piosenkę "The Rubberband Man" do sceny ich introdukcji. Wątek Gamory był również omówiony z reżyserem i podobno nie koliduje on z jego planami na- Vision i Wanda początkowo stawiali czoła wysłannikom Thanosa nie w Edynburgu, a w Paryżu. W tej wersji sceny nie walczyli z Proximą Midnight i Corvusem Glaive, a z tłumem Outridersów.- Scena, w której Iron Man i Spider-Man ratują Doktora Strange'a z rąk Ebony'ego Mawa miała podobno kilka wersji. W jednej z nich Tony pożycza swoją nano-zbroję Strange'owi, co daje nam Doktora Irona z Okiem Agamotto w miejscu reaktora.- Inteligentny Hulk miał początkowo zadebiutować już w finale, podczas bitwy o Wakandę. Mark Ruffalo nakręcił nawet scenę, w której Banner kłóci się z Hulkiem i wychodzi ze zbroi Hulkbustera w nowej, inteligentnej wersji. Według scenarzystów scena jednak nie działała mimo "genialnego" występu aktora.- Scena, w której Czarna Wdowa przygotowuje sobie kanapkę z dżemem i masłem orzechowym podobno miała dużo dłuższą wersję i scenarzyści są zdziwieni, że nie znalazła się ostatecznie w filmie. Podczas jej kręcenia Scarlett Johansson miała pod stołem wiadro, do którego pluła, żeby nie zjeść "14 kanapek".- Bracia Russo zawsze chcieli nakręcić dystopijną scenę inspirowaną oryginalną. Powrót Scotta Langa z wymiaru kwantowego dał im tę szansę.- Charakteryzacja "grubego Thora" ważyła podobno 30 kilogramów i pod koniec zdjęć Chris Hemsworth miał problemy z kręgosłupem.- Podobno najtrudniejszą postacią dla scenarzystów była Czarna Wdowa, bo jest skryta i nie zdradza wiele. Najtrudniejszą sceną do napisania była ta, gdzie wyjaśniana jest podróż w czasie, bo musiała mieć sens, ale i dostarczyć momentów żywej interakcji między bohaterami. Wątek podróży w czasie był zresztą konsultowany z fizykami.- We wczesnej wersji scenariusza do Asgardu podróżowali Thor i Iron Man. Tony używa tam zbroi, która czyni go niewidzialnym, i walczy z Heimdallem. W scenie brakowało jednak emocjonalnego zaangażowania. Podobnie było z oryginalnym wątkiem Nebuli i War Machine'a na planecie Morag, w którym walczą oni z podwodnym potworem.- Scenarzyści bardzo chcieli, by Kapitan Ameryka ponownie spotkał Red Skulla, ale nie potrafili znaleźć fabularnej motywacji dla takiego obrotu spraw.- W planach była też sekwencja, w której Nebula kontroluje rękawicę Thanosa (jak w komiksach), ale umniejszało to ciężar finałowego poświęcenia Tony'ego.- Według scenarzystów na etapieSteve Rogers nie był jeszcze godny dźwignięcia Mjolnira, bo miał wówczas na sumieniu wiedzę o śmierci rodziców Tony'ego. Dopiero, kiedy rozwiązano ten wątek, Kapitan mógł swobodnie podnieść młot.- Słynną kwestię "kocham cię 3000" zainspirowały prawdziwe słowa córki Downeya Downey opowiedział anegdotę o reżyserze Paulu Thomasie Andersonie , który podczas seansunagrał reakcję fanów, żeby pamiętać o tym, jak potężne bywa kino.A czy bracia Russo powrócą do Marvela? Joe Russo odpowiedział na to pytanie wymijająco: