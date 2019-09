Twórcy "Mr Mercedes" zekranizują kolejną powieść Kinga

) i Jack Bender ) przeniosą na ekran w formie miniserialu nową powieść Stephena Kinga Kelley napisze scenariusz, a Bender zajmie się reżyserią. Obaj będą również piastować stanowiska producentów wykonawczych projektu. To ich drugi wspólny serial według dzieła Kinga - wcześniej zekranizowali, który właśnie doczekał się trzeciego sezonu.Luke Ellis budzi się w pokoju do złudzenia przypominającym jego własny, tyle że bez okien. Wkrótce orientuje się, że trafił do tajemniczego Instytutu i nie jest jedynym dzieciakiem, którego tu uwięziono. To miejsce odosobnienia dla nastolatków obdarzonych zdolnościami telepatii lub telekinezy. W Instytucie zostaną poddani testom, które wzmocnią ich naturalną, choć nadprzyrodzoną moc. Opiekunowie nie mają skrupułów – grzeczne dzieci są nagradzane, nieposłuszne – są surowo karane. Wszyscy jednak, prędzej czy później, trafią do drugiej części Instytutu, a stamtąd nikt już nie wraca. Gdy kolejne dzieci znikają w Tylnej Połowie Luke jest coraz bardziej zdesperowany. Musi uciec i wezwać pomoc. Bo jeśli komuś miałoby się udać, to właśnie jemu. (Nota wydawcy)Ekranizacjapowstaje dla studia Spyglass.