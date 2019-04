Twórcy "Nienawiści, którą dajesz" też uciekają od Disneya

Trwa ucieczka twórców, którzy współpracowali z zamkniętym przez Disneya studiem Fox 2000. Wczoraj informowaliśmy o tym, że western Paula Greengrassa zostanie nakręcony dla Universal Pictures. Teraz okazuje się, że do Paramount Players przenoszą się twórcy filmuJest to ekranizacja książki Angie Thomas , autorki literackiego pierwowzoru. Reżyser tego filmu, George Tillman Jr. , stanie za kamerą projektu.jest historią 16-letniej córki legendy niezależnego hip-hopu, który zginął w momencie, gdy otwierały się przed nim wrota do prawdziwej sławy. Dziewczyna chce spełnić jego sen i planuje zostać największą raperką świata. Kiedy jednak jej matka traci pracę i grozi im wizja wyrzucenia na bruk, motywacja dziewczyny ulega zmianie. Już nie tylko chce zostać sławną raperką, lecz musi nią zostać, by zdobyć pieniądze i spłacić długi...