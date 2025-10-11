Megagwiazda popu w kontynuacji "Diabeł ubiera się u Prady"

Serwis Deadline potwierdził, że Lady Gaga wystąpi w kontynuacji megahitu "Diabeł ubiera się u Prady". Na razie nie wiadomo, w kogo wciekli się gwiazda popu.
"Diabeł ubiera się u Prady 2": szczegóły filmu
Zdjęcia do filmu rozpoczęły się latem. W rolach głównych wracają Meryl Streep
, Anne Hathaway
, Emily Blunt
oraz Stanley Tucci
. na ekranie będą im partnerować m.in. Kenneth Branagh
, Simone Ashley
, Lucy Liu
, Justin Theroux
, B.J. Novak
, Pauline Chalamet
, Rachel Bloom
oraz Patrick Brammall
.
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Reżyserem tak jak w przypadku pierwszej części jest David Frankel
. Scenariusz napisała ponownie Aline Brosh McKenna
. Realizację finansuje 20th Century Studios. Premierę zaplanowano a 1 maja 2026 roku.
Pierwszy film z 2006 roku zyskał status kultowego dzięki ostrej satyrze na świat mody i niezapomnianym kreacjom aktorskim. Zakończył się odejściem Andy z "Runway", która zapragnęła rozpocząć nowy rozdział w dziennikarstwie. Teraz, niemal 20 lat później, widzowie wreszcie poznają dalsze losy bohaterek w zupełnie zmienionej rzeczywistości.
W nowej części Miranda staje do walki o kluczowe budżety reklamowe, a jej główną rywalką okazuje się… Emily Charlton – niegdyś jej prawa ręka, dziś wpływowa liderka branży.
Przypomnijmy: filmografię Lady Gagi
zamyka gościnny występ w 2. sezonie "Wednesday
". Piosenkarka ma również na koncie role w takich produkcjach jak "Narodziny gwiazdy
" (nominacja do Oscara), "Dom Gucci
" oraz "Joker: Folie a Deux
".
"Diabeł ubiera się u Prady": zwiastun