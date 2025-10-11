Newsy Filmy Megagwiazda popu w kontynuacji "Diabeł ubiera się u Prady"
Megagwiazda popu w kontynuacji "Diabeł ubiera się u Prady"

Deadline / autor: /
Megagwiazda popu w kontynuacji &quot;Diabeł ubiera się u Prady&quot;
źródło: Getty Images
autor: James Devaney
Serwis Deadline potwierdził, że Lady Gaga wystąpi w kontynuacji megahitu "Diabeł ubiera się u Prady". Na razie nie wiadomo, w kogo wciekli się gwiazda popu. 

"Diabeł ubiera się u Prady 2": szczegóły filmu



Zdjęcia do filmu rozpoczęły się latem. W rolach głównych wracają Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. na ekranie będą im partnerować m.in. Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom oraz Patrick Brammall

GettyImages-1389438637.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Reżyserem tak jak w przypadku pierwszej części jest David Frankel. Scenariusz napisała ponownie Aline Brosh McKenna. Realizację finansuje 20th Century Studios. Premierę zaplanowano a 1 maja 2026 roku.

Pierwszy film z 2006 roku zyskał status kultowego dzięki ostrej satyrze na świat mody i niezapomnianym kreacjom aktorskim. Zakończył się odejściem Andy z "Runway", która zapragnęła rozpocząć nowy rozdział w dziennikarstwie. Teraz, niemal 20 lat później, widzowie wreszcie poznają dalsze losy bohaterek w zupełnie zmienionej rzeczywistości.

W nowej części Miranda staje do walki o kluczowe budżety reklamowe, a jej główną rywalką okazuje się… Emily Charlton – niegdyś jej prawa ręka, dziś wpływowa liderka branży. 

Przypomnijmy: filmografię Lady Gagi zamyka gościnny występ w 2. sezonie "Wednesday". Piosenkarka ma również na koncie role w takich produkcjach jak "Narodziny gwiazdy" (nominacja do Oscara), "Dom Gucci" oraz "Joker: Folie a Deux".  

"Diabeł ubiera się u Prady": zwiastun



The Devil Wears Prada 2  (2026)

 The Devil Wears Prada 2

Diabeł ubiera się u Prady  (2006)

 Diabeł ubiera się u Prady

