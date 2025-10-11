Legendarny scenarzysta opowie o Johnie F. Kennedym. Za kamerą twórca "Na rauszu"

Do tej pory Hollywood częściej niż samym Johnem F. Kennedym było zainteresowane raczej tworzeniem opowieści wokół zamachu na jego życie. Ten trend postara się odwrócić Netflix, który – zdaniem dziennikarzy World of Reel – przymierza się do realizacji biografii 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Historię napisze legendarny scenarzysta Eric Roth ("Forrest Gump"), a za kamerą stanie twórca "Na rauszu", Thomas Vinterberg.
Powstanie biografia Kennedy'ego – co wiemy? Roth
słynie w Hollywood przede wszystkim jako scenarzysta adaptujący dzieła literackie i nie inaczej będzie w tym przypadku. Podstawą do opowiedzenia historii ma być bowiem biografia Johna F. Kennedy'ego
napisana przez laureata nagrody Pulitzera Fredrika Logevalla
. Jego książka JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956
jest zainteresowana formacyjnymi momentami z życia Kennedy'ego
, z pominięciem zabójstwa w Dallas i okresu prezydentury. Zamiast tego dzieło Logevalla
zarysowuje kontekst uprzywilejowanego dojrzewania, a także portretuje czas służby wojskowej i późniejszej drogi na stołek senatora, uzyskany w 1953 roku.
Produkcja ma ukazać się w formie ośmioodcinkowego limitowanego serialu. Choć dyskutowano nad planami uczynienia z biografii Kennedy'ego
filmu kinowego, uznano, że materiału w książce Logevalla
jest zwyczajnie zbyt wiele, by zmieścić go w zwyczajowym, kinowym metrażu. Ambicje projektu już teraz pozwalają sądzić, że będzie to jedna z najbardziej prestiżowych produkcji kostiumowych Netflixa w ostatnim czasie.
Niedawne dołączenie do projektu Thomasa Vinterberga
każe zakładać, że realizacja serialu już niebawem będzie mogła się rozpocząć. Start zdjęć planowany jest na przyszły rok. Na tę chwilę nie wiadomo, czy Roth
, twórca skryptów do "Diuny
" i "Informatora
", zdążył zakończyć już prace nad scenariuszem biografii.
"JFK" – zwiastun filmu