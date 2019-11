Twórcy "Sin City - Miasta grzechu" szykują jego serialową wersję

Legendary Television kończy właśnie negocjacje z Frankiem Millerem dotyczące przerobienia jego słynnego komiksuna serial telewizyjny. Rozmowy prowadzone są również z Robertem Rodriguezem , który wspólnie z Millerem nakręciłi kontynuacjęLegendary gwarantuje produkcję całego pierwszego sezonu. Umowa zawiera również opcję na prequelowy serial animowany przeznaczony dla widzów dorosłych. Miller Rodriguez mieliby być producentami. Wspomoże ich Stephen L'Heureux , producent. Nie jest na razie jasne, czy Miller Rodriguez zajmą się również reżyserią serialu.Akcja tego mrocznego, czarno-białego komiksu z gatunku noir rozgrywa się w fikcyjnym mieście Basin City nieopodal Seattle. Miasto opanowane jest przez gangi, a duża część walczącej z nimi policji jest skorumpowana. Rządząca w Basin City od pokoleń rodzina Roarków sprowadziła tam niegdyś prostytutki, aby zapewniły towarzystwo górnikom pracującym w okolicznych kopalniach. Po latach kobiety utworzyły rządzącą się własnymi prawami dzielnicę. Jest ona tłem walk pomiędzy gangsterami, policjantami i politykami. [źródło: Wikipedia]Nie jest to pierwsza próba serialowej ekranizacji komiksu Millera. Tuż przed wybuchem afery Harvey'a Weinsteina jego studio we współpracy z Dimension Films szykowało się do produkcji serialu. Jego prowadzącym miał być Glen Mazzara , a za reżyserię miał odpowiadać Len Wiseman . Po bankructwie The Weinstein Co. o projekcie zrobiło się cicho.