Zack Snyder wróci do superbohaterów? Tylko dla dwóch projektów. Batman albo Elektra

Przypomnijmy, że Zack Snyder - były architekt kinowego uniwersum DC - i James Gunn - obecny architekt uniwersum DC - mają wspólną przeszłość.Czy gdyby stary kumpel James zadzwonił do Zacka , ten wróciłby do DC ? Jak zdradził Snyder w wywiadzie dla "The Hollywood Reportera", ten rozdział jego kariery jest już zamknięty.. Jego wpływy były zresztą widoczne już w " Batman v Superman: Świcie Sprawiedliwości ". Reżyser zaznaczył jednak, żeA co w takim razie z konkurencją? Snyder pracował już dla DC , ale nie próbował jeszcze swoich sił w Marvel Studios.Również w tym wypadku, podsumował reżyser.W końcu nowy projekt Snydera , " Rebel Moon ", pomyślany był początkowo jako historia rozgrywająca się właśnie w świecie " Star Wars ".Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora ( Sofia Boutella ). Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów.Premiera 22 grudnia.