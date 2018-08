Ubezpieczyciel "The Batman" zdecyduje o losie Bena Afflecka?

3 2 1



Od wielu miesięcy jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy Ben Affleck zagra Batmana w widowisku. Oficjalnie nikt nie chce udzielić na nie odpowiedzi. I tak w jednym miesiącu wydaje się pewne, że Affleck powróci jako Mroczny Rycerz, a w kolejnym miesiącu wydaje się równie pewne, że w filmie nie zagra. Teraz okazuje się, że decyzja może zostać podjęta przez ubezpieczyciela filmu.Jak podaje The Wrap, Ben Affleck w oczach firm ubezpieczeniowych stał się bardzo niepewną zmienną. Jest to konsekwencja jego powrotu przed kilkoma dniami do kliniki odwykowej, którą opuścił stosunkowo niedawno. Aktor od lat zmaga się z problemem alkoholowym, który najwyraźniej w ostatnich miesiącach bardzo się nasilił. A to oznacza, że firmy ubezpieczeniowe mogą domagać się bajońskich sum, byz jego udziałem ubezpieczyć. The Wrap sugeruje, że koszt może przekroczyć nawet 100 milionów dolarów. A to oznacza, że Warnerowi po prostu nie będzie się finansowo opłacało angażować do widowiska Afflecka Wygląda więc na to, że gwiazdor może znaleźć się dokładnie w tej samej sytuacji, w jakiej dwie dekady temu był Robert Downey Jr. , który z powodu uzależnienia najpierw stracił angaż w serialu, a potem miał spore problemy ze znalezieniem pracy w dużych produkcjach hollywoodzkich. Było to spowodowane właśnie bajońskimi sumami ubezpieczenia. Jednym z nielicznych, który dał w tym okresie szansę Downeyowi Jr. był Mel Gibson , który z własnej kieszeni zapłacił ubezpieczycielowi, by aktor mógł z nim wystąpić wPrzez kilka lat Downey Jr. grywał przede wszystkim w niszowych produkcjach, zanim stawki ubezpieczeń spadły na tyle, by wielkim wytwórnią ponownie opłaciło się go angażować. Osoby, z którymi rozmawiało The Wrap, sugerują, że tą samą drogą powinien pójść Ben Affleck