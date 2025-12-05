Vin Diesel scenarzystą filmu opartego na popularnej zabawce Mattela

W 2021 roku do sieci trafiła informacja, że w drodze na ekrany jest film oparty na zabawce (i jednocześnie grze stołowej) Rock ‘Em Sock ‘Em Robots. Od początku - jako aktor i producent - z projektem związany był Vin Diesel. Teraz okazało się, że gwiazda produkcji napisze także scenariusz.
Co wiemy o filmie?
Rock ‘Em Sock ‘Em Robots w scenie z "Toy Story 2"
Film ma opowiadać o bohaterach wspomnianej gry, Red Rockerze i Blue Bomberze. Robbie Brenner
, która stoi na czele Mattel Studios i jest producentką, stwierdziła: Vin to niesamowity twórca opowieści, który doskonale rozumie akcję, emocje i budowanie światowe. Jego wizja jest odważna, ludzka i głęboko filmowa – dokładnie tego oczekujemy w Mattel Studios. Diesel
dodał, że cieszy go możliwość rozszerzenia uniwersum Mattela i pokazania publiczności opowieści opartej na klasycznej zabawce z jego dzieciństwa. Według aktora, film zbada rolę rywalizacji w świecie, gdzie wartość często mierzona jest na podstawie siły, a jednocześnie odważnie ukaże moc współczucia. To kolejna produkcja oparta na zabawkach Mattela - po ogromnym sukcesie "Barbie" na swoją premierę czekają także nowi "Władcy wszechświata" (premiera 5 czerwca 2026 roku) oraz "Matchbox" z Johnem Ceną.
"Barbie" - zwiastun