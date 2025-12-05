Newsy Filmy "Wichrowe wzgórza" z Margot Robbie to "Titanic" nowego pokolenia?
Już w przyszłym roku na ekrany trafi ekranizacji powieści "Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell. Gwiazdami filmu są Jacob Elordi i Margot Robbie, która pełni także rolę producentki. Aktorka w nowym wywiadzie opowiedziała, czego możemy się spodziewać po nadchodzącej adaptacji.

Po debiucie zwiastuna, wielu widzów zwróciło uwagę na pikantne sceny między bohaterami filmu - Catherine i Heathcliffem. Według Robbie, nie będą one jednak stanowić meritum adaptacji, a Fennell nie postawiła na czystą prowokację. Nowe "Wichrowe wzgórza" to przede wszystkim wielka, romantyczna opowieść, jakiej dawno nie było w kinach. Aktorka zauważa, że takie filmy rzadko realizują kobiety, a ona i Fennell poświęciły dużo czasu na to, by przedyskutować, jak mają wyglądać intymne sceny. Robbie zapowiada, że to produkcja kierowana przede wszystkich dla ludzi po trzydziestce. 

Ambicje Fennell sięgają wysoko - twórczyni chce, aby jej "Wichrowe wzgórza" były "Titanikiem" tego pokolenia. Robbie marzy, że kobiety będą chodzić na film grupowo w gronie przyjaciółek, choć zapowiada też, że "Wichrowe wzgórza" będą też świetnym filmem na randki. 

"Wichrowe wzgórza" zadebiutują 14 lutego 2026 roku. Oprócz Robbie i Elordiego, w filmie pojawią się m.in. Shazad Latif, Alison Oliver i Owen Cooper

