Paul Dano najgorszym aktorem w Hollywood? Reżyser "Batmana" go broni

Matt Reeves, reżyser "Batmana", stanął w obronie Paula Dano po tym, jak Quentin Tarantino skrytykował występ aktora w "Aż poleje się krew". W ubiegłym tygodniu Tarantino w rozmowie na "The Bret Easton Ellis Podcast" ocenił Dano jako "cieniasa" i "najsłabszego aktora w Hollywood", co wywołało falę reakcji wśród miłośników kina i osób z branży. 

Tarantino o Paulu Dano. Matt Reeves broni aktora



We wspomnianym podcaście Tarantino wyraził swoje rozczarowanie występem Dano "Aż poleje się krew", który uważa za "wielką wadę" w produkcji, choć sam film cenił wysoko. 

To miało być starcie dwóch aktorów, ale nie jest! Dajesz go do duetu z najgorszym pie**olonym aktorem w SAG [Gildia Aktorów Ekranowych – przyp. red.]? Z najbardziej miękkim fi*tem na świecie? – powiedział reżyser.

Więcej przeczytacie TUTAJ.

"Aż poleje się krew"
Reeves, który współpracował z Dano przy "Batmanie" i chwalił jego talent, szybko zareagował, publikując na X wpis broniący aktora. 

Paul Dano to niesamowity aktor i niesamowita osoba – napisał reżyser, przypominając wszystkim, że jego zdaniem Dano to jeden z najlepszych w swoim fachu.

Dano ma na swoim koncie współpracę z wieloma topowymi reżyserami, takimi jak Steven Spielberg, Denis Villeneuve czy Joon-ho Bong.

"The Batman Part II" w drodze



Tymczasem Matt Reeves przygotowuje się do pracy nad "The Batman Part II", a do obsady dołączyła Scarlett Johansson, której rola pozostaje na razie tajemnicą.

"Aż poleje się krew" – zobacz zwiastun



Podczas odwiertów prowadzonych nieopodal małego kalifornijskiego miasteczka cyniczny nafciarz, Daniel Plainview, natrafia na ogromne źródło ropy. Wkrótce wchodzi w konflikt z kaznodzieją rządzącym lokalną społecznością.




