Paul Dano najgorszym aktorem w Hollywood? Reżyser "Batmana" go broni

Matt Reeves, reżyser "Batmana", stanął w obronie Paula Dano po tym, jak Quentin Tarantino skrytykował występ aktora w "Aż poleje się krew". W ubiegłym tygodniu Tarantino w rozmowie na "The Bret Easton Ellis Podcast" ocenił Dano jako "cieniasa" i "najsłabszego aktora w Hollywood", co wywołało falę reakcji wśród miłośników kina i osób z branży.
Tarantino o Paulu Dano. Matt Reeves broni aktora
We wspomnianym podcaście Tarantino
wyraził swoje rozczarowanie występem Dano
"Aż poleje się krew
", który uważa za "wielką wadę" w produkcji, choć sam film cenił wysoko.
To miało być starcie dwóch aktorów, ale nie jest! Dajesz go do duetu z najgorszym pie**olonym aktorem w SAG [Gildia Aktorów Ekranowych – przyp. red.]? Z najbardziej miękkim fi*tem na świecie?
– powiedział reżyser.
.
"Aż poleje się krew"Reeves
, który współpracował z Dano przy "Batmanie
" i chwalił jego talent, szybko zareagował, publikując na X wpis broniący aktora. Paul Dano to niesamowity aktor i niesamowita osoba
– napisał reżyser, przypominając wszystkim, że jego zdaniem Dano to jeden z najlepszych w swoim fachu.
Dano ma na swoim koncie współpracę z wieloma topowymi reżyserami, takimi jak Steven Spielberg
, Denis Villeneuve
czy Joon-ho Bong
.
"The Batman Part II" w drodze
Tymczasem Matt Reeves
przygotowuje się do pracy nad "The Batman Part II
", a do obsady dołączyła Scarlett Johansson
, której rola pozostaje na razie tajemnicą.
"Aż poleje się krew" – zobacz zwiastun
Podczas odwiertów prowadzonych nieopodal małego kalifornijskiego miasteczka cyniczny nafciarz, Daniel Plainview, natrafia na ogromne źródło ropy. Wkrótce wchodzi w konflikt z kaznodzieją rządzącym lokalną społecznością.