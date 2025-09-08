Newsy Filmy "Łowca czarownic" dostanie sequel. Vin Diesel i Michael Caine wracają
"Łowca czarownic" dostanie sequel. Vin Diesel i Michael Caine wracają

Wytwórnia Lionsgate ogłosiła, że trwają prace nad kontynuacją widowiska fantasy "Łowca czarownic" z 2015 roku. Na ekran powrócą odtwórca tytułowej roli Vin Diesel oraz Michael Caine, który po dwóch latach przerwał niespodziewanie aktorską emeryturę.

"Łowca czarownic" zapoluje po raz drugi



Przypomnijmy: w chwili premiery "Łowca czarownic" uważany był za kasową porażkę. Przy budżecie rzędu 90 milionów dolarów zdołał zarobić w kinach zaledwie 140 milionów. Po latach dzieło Brecka Eisnera zyskało jednak drugie życie dzięki platformom streamingowym. Świetnie poradziło sobie zwłaszcza na Netfliksie, gdzie znalazło się niespodziewanie w piątce najchętniej oglądanych filmów tego roku.


Ta niegasnąca popularność jasno pokazuje, że istnieje apetyt na kolejne historie osadzone w tym świecie - mówi Adam Fogelson z Lionsgate - Vin i ja współpracowaliśmy wielokrotnie na przestrzeni lat. Jest on prawdziwą siłą naszej branży. Czuję ekscytację z powodu jego powrotu do tej ikonicznej roli. Rozwój technologii filmowej pozwala nam dziś ekonomicznie zrealizować kontynuację na jeszcze większą skalę.

"Łowca czarownic" opowiada historię Kauldera, który pięćset lat temu zdołał ochronić świat przed zagładą z rąk wiedźm. Niestety, ich Królowa przed śmiercią rzuciła na bohatera klątwę nieśmiertelności. Dziś Kaulder wciąż błąka się po świecie poszukując renegatów, którym udaje się przedostać z mrocznych odmętów w świat ludzi. Jego jedynymi sprzymierzeńcami są proboszcz nowojorskiej świątyni oraz młoda czarownica o dobrym sercu Chloe. Ich pomoc może jednak nie wystarczyć, gdy okaże się, że światu grozi powrót Królowej, którą wskrzesić pragnie Belial - potężna, zbuntowana czarownica śniąca o panowaniu zła. 

Zwiastun filmu "Łowca czarownic"



