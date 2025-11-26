Newsy Filmy Inne Vin Diesel i Dwayne Johnson zakopali topór wojenny?
Filmy / Inne

Vin Diesel i Dwayne Johnson zakopali topór wojenny?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Vin+Diesel+i+Dwayne+Johnson+zakopali+top%C3%B3r+wojenny-164100
Vin Diesel i Dwayne Johnson zakopali topór wojenny?
źródło: Getty Images
autor: Buda Mendes
Wygląda na to, że Vin Diesel i Dwayne Johnson zakopali topór wojenny. Ekranowy Dominic Toretto podzielił się na Instagramie wspólnym zdjęciem z The Rockiem.

Vin Diesel chwali Dwayne'a Johnsona. Przeczytaj wpis


W obszernym wpisie na Instagramie Diesel odniósł się do "Smashing Machine" – dramatu sportowego, w którym Johnson wciela się w Marka Kerra. Były zawodnik MMA jest zresztą ich wspólnym znajomym – przed laty pomagał Dieslowi przygotować się do roli w akcyjniaku "xXx". 

Ludzie nie rozumieją, ile kosztuje podtrzymywanie ogólnoświatowego zainteresowania każdego dnia. Pamiętam, jak zapytałem kiedyś naszą globalną rodzinę o to, kogo ich zdaniem powinienem zaprosić do współpracy, a kobieta imieniem Jan napisała, że marzy, abym zrobił coś razem z Dwayne'em. Przerodziło się to w jeden z najbardziej dynamicznych duetów w historii kina, w którym dwie silne osobowości wzajemnie się napędzały i stworzyły coś niezapomnianego. Kiedy wcielił się w Hobbsa, zrobił to z pełnym zaangażowaniem i pozostawił niezatarty ślad w galerii sławnych bohaterów Universalu.

Oryginalny wpis znajdziecie poniżej: 



"Smashing Machine" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Smashing Machine":



Zobacz zwiastun "Szybkich i wściekłych 5"


Dwayne Johnson dołączył do rodziny "Szybkich i wściekłych" w piątej odsłonie cyklu. Aktor wcielił się w postać Luke'a Hobbsa. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Dwayne Johnson

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

"Death Stranding 2" wkrótce na PC

Gry

Gra "Destiny 3" wreszcie w planach

Gry

Nowy koszmar już nadszedł. "A.I.L.A: debiutuje na konsolach i PC

Forum filmowe w aplikacji – jeszcze więcej miejsca na dyskusje!

10 komentarzy

DiCaprio zasłużył na Oscara? "Przetrwać w Nowym Jorku" dziś o 20:00 w Iluzjonie

2 komentarze
Filmy

Dziecko czy psiecko? Nadchodzi nowe "Baby Boom"

4 komentarze
Filmy Wideo

PREMIERA: "Zapiski śmiertelnika" - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem

2 komentarze