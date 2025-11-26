Wygląda na to, że Vin Diesel i Dwayne Johnson zakopali topór wojenny. Ekranowy Dominic Toretto podzielił się na Instagramie wspólnym zdjęciem z The Rockiem.
Vin Diesel chwali Dwayne'a Johnsona. Przeczytaj wpis
W obszernym wpisie na Instagramie Diesel
odniósł się do "Smashing Machine
" – dramatu sportowego, w którym Johnson
wciela się w Marka Kerra
. Były zawodnik MMA jest zresztą ich wspólnym znajomym – przed laty pomagał Dieslowi
przygotować się do roli w akcyjniaku "xXx
". Ludzie nie rozumieją, ile kosztuje podtrzymywanie ogólnoświatowego zainteresowania każdego dnia. Pamiętam, jak zapytałem kiedyś naszą globalną rodzinę o to, kogo ich zdaniem powinienem zaprosić do współpracy, a kobieta imieniem Jan napisała, że marzy, abym zrobił coś razem z Dwayne'em. Przerodziło się to w jeden z najbardziej dynamicznych duetów w historii kina, w którym dwie silne osobowości wzajemnie się napędzały i stworzyły coś niezapomnianego. Kiedy wcielił się w Hobbsa, zrobił to z pełnym zaangażowaniem i pozostawił niezatarty ślad w galerii sławnych bohaterów Universalu.
