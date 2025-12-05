Twórca "Euforii" zdradza szczegóły trzeciego sezonu. Kto jest zaręczony?

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że serial "Euforia" powróci z nowymi odcinkami w kwietniu 2026 roku, ponad cztery lata po premierze drugiego sezonu. Upływ czasu będzie uwzględniony w samym serialu - bohaterów spotkamy pięć lat po wydarzeniach z poprzednich odcinków.
Głos na temat nowego sezonu zabrał Sam Levinson
, twórca serialu. Zdradził on, co w nowych odcinkach będzie się działo z częścią głównych bohaterów. Poniżej szczegóły dotyczące fabuły.
Co słychać u bohaterów "Euforii"?
Rue (Zendaya
) w trzecim sezonie znajduje się... w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly
) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer
) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie
) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow
) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney
) i Nate (Jacob Elordi
) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub. Levinson
obiecuje, że będzie to niezapomniana noc.
Twórca stwierdził, że wszyscy powyżsi członkowie obsady chcieli wrócić, co zaowocowało nowymi kontraktami - twórca jest oczywiście świadomy, jak bardzo rozwinęła się kariera większości z nich. Levinson
zapowiada, że to właśnie trzeci sezon "Euforii
" będzie najlepszy ze wszystkich.
Inni powracający aktorzy to Eric Dane
, Chloe Cherry
, Dominic Fike
, Nika King
i Colman Domingo
. Do obsady dołączyli m.in. Danielle Deadwyler
, Eli Roth
, Natasha Lyonne
, Rosalía
, Marshawn Lynch
, Sam Trammell
oraz Asante Blackk
.
"Euforia" - zwiastun 2. sezonu