Newsy Seriale Twórca "Euforii" zdradza szczegóły trzeciego sezonu. Kto jest zaręczony?
Twórca "Euforii" zdradza szczegóły trzeciego sezonu. Kto jest zaręczony?

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że serial "Euforia" powróci z nowymi odcinkami w kwietniu 2026 roku, ponad cztery lata po premierze drugiego sezonu. Upływ czasu będzie uwzględniony w samym serialu - bohaterów spotkamy pięć lat po wydarzeniach z poprzednich odcinków. 

Głos na temat nowego sezonu zabrał Sam Levinson, twórca serialu. Zdradził on, co w nowych odcinkach będzie się działo z częścią głównych bohaterów. Poniżej szczegóły dotyczące fabuły.

Co słychać u bohaterów "Euforii"?



Euphoria-Season3-zendaya.jpeg


Rue (Zendaya) w trzecim sezonie znajduje się... w Meksyku. Bohaterka popadła w długi u dilerki narkotyków Laurie (Martha Kelly) i "szuka bardzo kreatywnych sposobów, by je spłacić". Jules (Hunter Schafer) studiuje sztukę i zmaga się z lękiem przed karierą malarki, starając się unikać odpowiedzialności. Maddie (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, a Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki, w którą wciela się Sharon Stone. Wreszcie Cassie (Sydney Sweeney) i Nate (Jacob Elordi) - okazuje się, że para jest zaręczona, w trakcie sezonu ma wziąć ślub. Levinson obiecuje, że będzie to niezapomniana noc. 

Twórca stwierdził, że wszyscy powyżsi członkowie obsady chcieli wrócić, co zaowocowało nowymi kontraktami - twórca jest oczywiście świadomy, jak bardzo rozwinęła się kariera większości z nich. Levinson zapowiada, że to właśnie trzeci sezon "Euforii" będzie najlepszy ze wszystkich.

Inni powracający aktorzy to Eric DaneChloe Cherry, Dominic Fike, Nika King i Colman Domingo. Do obsady dołączyli m.in. Danielle Deadwyler, Eli Roth, Natasha Lyonne, Rosalía, Marshawn Lynch, Sam Trammell oraz Asante Blackk.

"Euforia" - zwiastun 2. sezonu




Euforia  (2019)

 Euforia

Euphoria  (2012)

 Euphoria

