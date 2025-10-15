"xXx: Reaktywacja": Vin Diesel dziękuje fanom za wyniki oglądalności

W 2018 roku zapowiedziano czwartą część serii "xXx" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Aktualnie status produkcji nie jest znany. Ale wydarzyło się coś, co może zmotywować twórców do działania.
Vin Diesel w filmie "xXx: Reaktywacja"
"xXx: Reaktywacja" najchętniej oglądanym filmem na Paramount+. Vin Diesel dziękuje fanom
We wpisie na Instagramie Diesel
podziękował fanom za wyniki oglądalności "xXx: Reaktywacji
". W tym miesiącu film znalazł się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych tytułów na platformie Paramount+. Aktor napisał, dlaczego Xander Cage jest dla niego wyjątkową postacią: Kiedy myślę o bohaterach, których miałem zaszczyt sportretować – Domie, Riddicku, Xanderze, Kaulderze, Groocie… wszyscy oni mają w sobie coś, co przemawia do mnie na głębszym poziomie. Ale muszę przyznać, że tym najzabawniejszym, który zapewnia mnie najwięcej momentów lekkości napędzanej ekstremalnymi akcjami sportowymi, jest Xander Cage. Oczywiście Groot też jest fajny, ale w Xanderze niesamowite jest to, że zaczął się jako zabawna odpowiedź na filmy szpiegowskie, amerykańska odpowiedź na Bonda – a potem rozrósł się do czegoś znacznie większego. To prawdziwie globalna franczyza z najbardziej międzynarodową obsadą, jaką można sobie wyobrazić.
Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:
Najważniejsze filmy Vina DieslaVin Diesel
najlepiej znany jest z roli Dominica Toretto
w serii "Szybcy i wściekli
". Mogliśmy zobaczyć go też m.in. w "Szeregowcu Ryanie
" oraz licznych filmach akcji: "Pitch Black
", "xXx
", "Odwecie
", "Kronikach Riddicka
", "Pacyfikatorze
", "Babylonie A.D.
" czy "Bloodshocie
". Użyczał też głosu Grootowi
, jednemu z bohaterów serii "Strażnicy Galaktyki
". Ostatni raz na ekranie mogliśmy go zobaczyć w widowisku "Szybcy i wściekli 10
".
Seria "xXx
" zadebiutowała na ekranach w 2002 roku. Do tej pory doczekała się dwóch kontynuacji: "Następnego poziomu
" z 2005 roku i "Reaktywacji
", która weszła do kin w 2017 roku.