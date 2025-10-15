Newsy Filmy "xXx: Reaktywacja": Vin Diesel dziękuje fanom za wyniki oglądalności
Filmy

"xXx: Reaktywacja": Vin Diesel dziękuje fanom za wyniki oglądalności

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22xXx%3A+Reaktywacja%22%3A+Vin+Diesel+dzi%C4%99kuje+fanom+za+wyniki+ogl%C4%85dalno%C5%9Bci-163399
&quot;xXx: Reaktywacja&quot;: Vin Diesel dziękuje fanom za wyniki oglądalności
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
W 2018 roku zapowiedziano czwartą część serii "xXx" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Aktualnie status produkcji nie jest znany. Ale wydarzyło się coś, co może zmotywować twórców do działania.

Vin Diesel w filmie "xXx: Reaktywacja"

"xXx: Reaktywacja" najchętniej oglądanym filmem na Paramount+. Vin Diesel dziękuje fanom


We wpisie na Instagramie Diesel podziękował fanom za wyniki oglądalności "xXx: Reaktywacji". W tym miesiącu film znalazł się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych tytułów na platformie Paramount+. Aktor napisał, dlaczego Xander Cage jest dla niego wyjątkową postacią:

Kiedy myślę o bohaterach, których miałem zaszczyt sportretować – Domie, Riddicku, Xanderze, Kaulderze, Groocie… wszyscy oni mają w sobie coś, co przemawia do mnie na głębszym poziomie. Ale muszę przyznać, że tym najzabawniejszym, który zapewnia mnie najwięcej momentów lekkości napędzanej ekstremalnymi akcjami sportowymi, jest Xander Cage. Oczywiście Groot też jest fajny, ale w Xanderze niesamowite jest to, że zaczął się jako zabawna odpowiedź na filmy szpiegowskie, amerykańska odpowiedź na Bonda – a potem rozrósł się do czegoś znacznie większego. To prawdziwie globalna franczyza z najbardziej międzynarodową obsadą, jaką można sobie wyobrazić.

Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej: 



Najważniejsze filmy Vina Diesla


Vin Diesel najlepiej znany jest z roli Dominica Toretto w serii "Szybcy i wściekli". Mogliśmy zobaczyć go też m.in. w "Szeregowcu Ryanie" oraz licznych filmach akcji: "Pitch Black", "xXx", "Odwecie", "Kronikach Riddicka", "Pacyfikatorze", "Babylonie A.D." czy "Bloodshocie". Użyczał też głosu Grootowi, jednemu z bohaterów serii "Strażnicy Galaktyki". Ostatni raz na ekranie mogliśmy go zobaczyć w widowisku "Szybcy i wściekli 10". 

Zobacz zwiastun filmu "xXx: Reaktywacja"


Seria "xXx" zadebiutowała na ekranach w 2002 roku. Do tej pory doczekała się dwóch kontynuacji: "Następnego poziomu" z 2005 roku i "Reaktywacji", która weszła do kin w 2017 roku. Przypominamy jej zwiastun: 


Powiązane artykuły xXx: Reaktywacja

Zobacz wszystkie artykuły

xXx: Reaktywacja  (2017)

 xXx: Reaktywacja

xXx  (2002)

 xXx

xXx 2: Następny poziom  (2005)

 xXx 2: Następny poziom

xXx  (2002)

 xXx

Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

(ZDJĘCIA) "Czarna śmierć": Nowy serial TVP o epidemii już jesienią

Filmy

Wybierz 13 filmów na 130 lat kina

2 komentarze
Gry

Marka "Assassin’s Creed" bez szefa

Filmy

WFF 2025: Recenzujemy "Niebo" i "Anioła stróża". Co śmieszy, co straszy?

Filmy

Manager The Beatles obsadzony

Filmy

Dave Franco i gwiazda "Sukcesji" w komedii "The Sh*theads"

VOD Seriale

Paul Bettany zdradza sekret "Vision Quest"

3 komentarze