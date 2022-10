W piątek i sobotę Volker Schlöndorff będzie gościem 38.WFF

Zapraszamy na spotkania ze światowej sławy reżyserem Volkerem Schlöndorffem . Podczas 38.WFF pokażemy dokumentalny debiut zdobywcy Oskara i Złotej Palmy w Cannes.Film " Twórca lasu " opowiada historię niezwykłego człowieka. Tony Rinaudo, bo o nim mowa, został uhonorowany Right Livelihood Award, nagrodą przyznawaną osobom pracującym nad praktycznymi i godnymi naśladowania rozwiązaniami najbardziej pilnych wyzwań, przed którymi staje świat. Nagroda nazywana jest często "alternatywnym Noblem".Tony Rinaudo znalazł sposób na hodowanie drzew, na najbardziej jałowych ziemiach Afryki. Wykorzystał do tego celu pniaki i korzenie tworzące "podziemny las". W ten sposób zapewnił żywność i środki do życia tysiącom rolników w Afryce. "Szef wszystkich rolników", jak jest dziś pieszczotliwie nazywany w wielu wioskach, musiał stoczyć ciężką walkę, aby uzyskać akceptację dla swoich pomysłów.Pokazy filmu (89 min.), po których odbędą się spotkania z Volkerem Schlöndorffem:Kino Atlanticpiątek, 21 października o godz. 19.00sobota, 22 października o godz. 16:30 Volker Schlöndorff był jednym z założycieli ruchu znanego jako Nowe Kino Niemieckie. Rozpoczął karierę, współpracując z takimi mistrzami, jak Louis Malle czy Jean-Pierre Melville . Pierwszy film nakręcił w 1966 roku. W 1973 roku założył firmę Bioskop Film. Wyreżyserował wiele spektakli operowych we Frankfurcie n/M, Berlinie i Paryżu. Od 1992 roku szef Studio Babelsberg. Laureat Złotej Palmy w Cannes i Oscara za film " Blaszany bębenek " (1979).