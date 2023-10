W piątek rozpoczyna się 39. Warszawski Festiwal Filmowy

39.WFF odbędzie się w dniach 6 - 15 października. Kinami festiwalowymi będą Multikino i Atlantic.W tym roku festiwal otworzą dwa filmy:Andreas przybywa na odległą grecką wyspę, aby sprzedać działkę odziedziczoną po wuju. Zakochuje się we wnuczce miejscowego rolnika, która każdego ranka przynosi mu chleb i ser. Nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa wiszącego nad doliną i pobliską wioską...Pokazy:Multikino 2: sobota, 07 paź 21:00Multikino 2: niedziela, 08 paź 16:00Atlantic C: piątek, 06 paź 20:00Atlantic D: piątek, 06 paź 20:30Multikino 2: sobota, 14 paź 16:00Drugim filmem będąFilm, będący niezwykłym doświadczeniem wizualnym, stawia widza twarzą w twarz ze zniszczeniami wojennymi na Ukrainie. Ten non-profit projekt artystyczny opiera się na pokazaniu dzieł sztuki Banksy'ego pozostawionych na gruzach domów, szkół i infrastruktury.Będzie on pokazywany 6 października o godz. 20:00 i 20:30 w Atlanticu, sale C i D.