Netflix: Top 10 tygodnia – Grochowska nie ustępuje JLo. Matki na szczycie

Chińsko-amerykańskie widowisko to opowieść o europejskich najemnikach szukających prochu w rządzonych przez dynastię Song Chinach, którzy trafiają w sam środek epickiej wojny między bohaterskimi ludźmi a brutalnymi potworami. W rolach głównych: Matt Damon Pedro Pascal czy Willem Dafoe

The Great Wall

Drugi film nagrodzonego Oscarem Floriana Zellera (" Ojciec ") opowiada o rodzinie w rozpadzie. Była żona Petera zwraca się do byłego męża z prośbą o przemówienie do rozsądku ich dorastającemu synowi, który zaczyna przejawiać oznaki nastoletniego buntu.

The Son

Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.

Faithfully Yours

W ostatnich dniach II wojny światowej niemiecki dezerter, który zrobi wszystko, by wrócić do domu, angażuje się w walkę przeciw oddziałom SS na tropie ukrytego złota.

Kiedy syn, którego zostawiła w dzieciństwie, zostaje porwany, była agentka specjalna Nina musi znowu użyć swoich zabójczych umiejętności, aby sprowadzić go do domu.

The Mother

(Sezon 2) Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni? W rolach głównych Katherine Heigl

(Sezon 5) " All American " staje się opowieścią o dwóch rodzinach ze skrajnie różnych światów, które starają się pomóc nastolatkowi z wielkim talentem do futbolu wyrwać się z Los Angeles i zacząć żyć swoimi marzeniami.

(Sezon 1) Tragiczny wypadek sprawia, że umysł ambitnego prokuratora cofa się do dzieciństwa, co zmusza mężczyznę do wyruszenia wraz z matką w podróż, która ma naprawić ich relację.