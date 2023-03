WALKIE TALKIE: Wojciech Malajkat nie jest moim prawdziwym ojcem

Nowy model, stare części. „Walkie Talkie” to autorski filmowy podcast Michała Walkiewicza. Kiedyś na antenie Newonce.radio. Dziś - w jeszcze lepszej, odświeżonej formule - na Filmwebie. Rozmowy z ludźmi kina, analizy filmów, relacje z festiwali, podsumowania na gorąco. Last but not least - gra w Nie Uwierzysz Co Się Stało! Jeżeli kochacie kino, seriale, gry wideo, słowem - całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres.W trzecim odcinku podcastu Michał rozmawia z Wojciechem Malajkatem - wybitnym aktorem filmowym i teatralnym, pedagogiem, rektorem Warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Czy jego role u Jerzego Grzegorzewskiego to "polski Pixar", a Trylogia Sienkiewicza to "polscy Avengers"? Dlaczego Malajkat to lepszy ojciec, a Joanna Trzepiecińska - lepsza matka, niż wszyscy nasi ojcowie i wszystkie matki z lat 90.? Jak uczyć, żeby czegoś nauczyć? Na te oraz na inne pytania odpowiedzi szukajcie w poniższym podcaście:Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify