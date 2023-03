WALKIE TALKIE: "Filip", Tyrmand, Szopen, Lundgren, ft. Michał Kwieciński

"Filip" - zobacz zwiastun filmu z wybitną rolą Eryka Kulma, jr

Nowy model, stare części. „Walkie Talkie” to autorski filmowy podcast Michała Walkiewicza. Kiedyś na antenie Newonce.radio. Dziś - w jeszcze lepszej, odświeżonej formule - na Filmwebie. Rozmowy z ludźmi kina, analizy filmów, relacje z festiwali, podsumowania na gorąco. Last but not least - gra w Nie Uwierzysz Co Się Stało! Jeżeli kochacie kino, seriale, gry wideo, słowem - całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres.W pierwszym odcinku filmwebowego "Walkie Talkie" gościem jest Michał Kwieciński , założyciel Akson Studio, producent " Miasta 44 " i " Powidoków ", reżyser " Statystów ", " Jutro idziemy do kina " oraz wchodzącego właśnie na ekrany, doskonałego " Filipa " na podstawie autobiograficznej powieści Leopolda Tyrmanda z nagrodzoną w Gdyni rolą Eryka Kulma jr . Czy doktorat z chemii organicznej na coś mu się przydał? Czy kręcenie w Polsce filmów historycznych jeszcze ma sens? A filmów o Szopenie? Na te i inne pytania odpowiedzi szukajcie w poniższym podcaście:Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify