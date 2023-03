"The Mandalorian" - zobacz zwiastun trzeciego sezonu

Nowy model, stare części. „Walkie Talkie” to autorski filmowy podcast Michała Walkiewicza. Kiedyś na antenie Newonce.radio. Dziś - w jeszcze lepszej, odświeżonej formule - na Filmwebie. Rozmowy z ludźmi kina, analizy filmów, relacje z festiwali, podsumowania na gorąco. Last but not least - gra w Nie Uwierzysz Co Się Stało! Jeżeli kochacie kino, seriale, gry wideo, słowem - całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres.W drugim odcinku podcastu "Walkie Talkie" Michał wraz z Bartkiem Czartoryskim - krytykiem filmowym i tłumaczem komiksowym - rozmawiają o stanie " Gwiezdnych wojen " na Rok Pański 2023 Omawiają nadchodzące gry, rozmawiają o nowych serialach i zastanawiają się, co dalej z kinowymi superprodukcjami. Czy dla nowego pokolenia trylogia prequeli to oryginalna trylogia? A nowa trylogia to trylogia prequeli? Dlaczego " Andor " i " The Mandalorian " się udały, a " Obi-Wan " i " Księga Boby Fetta " nie? Czy po " Skywalkerze. Odrodzenie " możliwe jest odrodzenie? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w poniższym podcaście:Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify