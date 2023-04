WALKIE TALKIE: Filmoterapia. Czy kino może nas uleczyć?

Nowy model, stare części. „Walkie Talkie” to autorski filmowy podcast Michała Walkiewicza. Kiedyś na antenie Newonce.radio. Dziś - w jeszcze lepszej, odświeżonej formule - na Filmwebie. Rozmowy z ludźmi kina, analizy filmów, relacje z festiwali, podsumowania na gorąco. Last but not least - gra w Nie Uwierzysz Co Się Stało! Jeżeli kochacie kino, seriale, gry wideo, słowem - całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres.W najnowszej odsłonie podcastu Michał rozmawia z psycholożką uniwersytetu SWPS Martyną Harland o terapeutycznej mocy kina. A konkretniej - o trudnej sztuce filmoterapii. Czy filmy pomagają nam oswajać lęki? Wnikać w głąb siebie i ułatwiać autorefleksję? Rozumieć lepiej drugą osobę? Czy mogą mieć na nas destrukcyjny wpływ? O tych sprawach oraz wyższości lub niższości " Aftersun " nad " Avengers " posłuchacie w poniższym podcaście:Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify