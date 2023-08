WENECJA 2023: Recenzujemy film otwarcia festiwalu, włoski "Comandante"

Recenzja filmu "Comandante", reż. Edoardo De Angelis

"A mógł zabić", żartobliwie podsumowała film Edoarda De Angelisa znajoma. Faktycznie coś w tym jest. " Comandante " to bowiem film wojenny o przezwyciężaniu wojennego impulsu. Przez bitą godzinę reżyser buduje pomnik męskości, gorliwie inscenizując służbę na okręcie podwodnym jako rytuał napalonej męskości, która – zamknięta w metalowym fallusie – tylko czeka, aż będzie mogła wystrzelić. A potem De Angelis robi nagły skok w bok (czytaj: cock block) i pokazuje, że są większe, ważniejsze, bardziej priorytetowe priorytety. A jednak – chociaż mamy tu hołd dla empatii oraz aktu miłosierdzia – i tak jest to kino męcząco nabrzmiałe i pomnikowe. Licytujemy się na wielkoduszność, ale wciąż chodzi o licytację "kto ma większego".Tytułowy "komandor" to Salvatore Todaro ( Pierfrancesco Favino ), dowódca włoskiego okrętu podwodnego, który wypływa na szerokie wody z misją zatapiania brytyjskich statków. Wypływa, a mógłby nie wypłynąć: po odniesionych na froncie obrażeniach nie odzyskał pełnej sprawności i musi poruszać się spętany specjalnym korekcyjnym gorsetem. Żona oficera spodziewa się dziecka i kusi chorego perspektywą przejścia na rentę: chce, by Salvatore porzucił front i uciekł w rodzinną idyllę. Mężczyzna ma jednak swoją misję, nie da się skusić kobiecie i zimpotencić. Wypina więc dumnie pierś, intonuje żołnierską przyśpiewkę i z charyzmą wiedzie swoich podwładnych na podwodną krucjatę. Wojna – wielka męska przygoda, hej.W temacie "film o okręcie podwodnym" poprzeczka wisi wysoko. De Angelis nawet nie zbliża się jednak do wyżyn (a raczej, heh, głębin) " Okrętu Petersena czy " Karmazynowego przypływu Scotta . Niby próbuje spieniężać duszność i ciasnotę sytuacji, ale wnętrza jego okrętu są jakoś zaskakująco przestrzenne (czytaj: ewidentnie zainscenizowane w studiu) – nawet pomimo faktu, że pulsują w nich elektroniczne rytmy Roberta Del Najy z grupy Massive Attack . Sceny batalistyczne wyglądają tanio, a posmak thrillera dodaje (jedna) scena na podwodnym polu minowym. Ale nawet tu De Angelisa bardziej interesuje erotyczny akt namaszczania ciała nagiego nurka przed misją. Czyli – symbolika. Pod wodą tworzy się przecież coś na kształt patriarchalnej rodziny: marynarze stają się braćmi, komandor surowym, ale dobrym ojcem, a kucharz (jak tłumaczy nam jego obowiązkowo rozchełstana do kamery dziewczyna) przyjmuje rolę stereotypowo opiekuńczej, karmiącej matki. De Angelis wciąż wraca zresztą do scen jedzenia. Czy to ugotowane z czułością "domowe" gnocchi, czy cienka zupa jedzona w rozmarzeniu o prawdziwych przysmakach, wspólny posiłek jest w " Comandante " aktem komunii.