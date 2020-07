WIDEO: Ethan Hawke jako Nikola Tesla

Przypadającą dziś rocznicę urodzin Nikoli Tesli, wizjonera i wynalazcy, IFC Film postanowiła uczcić, pokazując zwiastun poświęconej mu biografii. Tytułową rolę w filmie " Tesla " zagrał Ethan Hawke . W rolę Thomasa Edisona, jego zaciekłego rywala, wcielił się Kyle MacLachlan . Zobaczcie wideo: Tesla " zadebiutuje w kinach oraz na platformach VOD 21 sierpnia. Premiera filmu miała miejsce w styczniu na Festiwalu Filmowym Sundance. Fabuła skupia się na walce genialnego wynalazcy o urzeczywistnienie swojego rewolucyjnego odkrycia w dziedzinie instalacji elektrycznych, a także kolejnych wyzwaniach związanych z wprowadzeniem systemu bezprzewodowej energii. Poznamy też kulisy niełatwych relacji łączących go z jego rywalem Thomasem Edisonem oraz George'em Westinghouse'em, wspólnikiem i mecenasem.Za kamerą stanął Michael Almereyda , który jest odpowiedzialny także za scenariusz. Jest on odświeżoną wersją skryptu z początku lat 80., do napisania której twórcę zainspirował jego przyjaciel, Jerzy Skolimowski . Na ostateczny kształt przedstawionej historii wpłynęły dzieła Dereka Jarmana Henry'ego Jamesa oraz... znany także w naszym kraju program " Pół litra historii ".