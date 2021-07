WIDEO: Nadchodzi serial anime "Star Wars: Visions"

Podczas Anime Expo Lite Disney pochwalił się swoim nowym serialem " Star Wars: Visions ". Opublikował również materiał wideo odsłaniający kulisy produkcji i dający nam przedsmak tego, co nas czeka.Klip znajdziecie poniżej: Star Wars: Visions " to serial-antologia. Dziewięć odcinków przygotowały dla Disneya czołowe japońskie studia. Ich listę wraz z tytułami odcinków znajdziecie poniżej:Kamikaze Douga – "The Duel"Geno Studio (Twin Engine) – "Lop and Ochō"Studio Colorido (Twin Engine) – "Tatooine Rhapsody"Trigger – "The Twins"Trigger – "The Elder"Kinema Citrus – "The Village Bride"Science Saru – "Akakiri"Science Saru – "T0-B1"Production IG – "The Ninth Jedi"Każda animacja zachowa swój japoński charakter jednocześnie pozostając bliska duchowi dotychczasowych opowieści osadzonych w świecie Gwiezdnych wojen Premiera serialu planowana jest na 22 września. " Star Wars: Visions " dostępny będzie na platformie Disney+.