WIDEO: Zamaskowani funkcjonariusze w nowych teaserach "Watchmen"

Twórcy serialuzaprezentowali na Instagramie kolejne dwa teaserowe klipy promujące pierwszy sezon.Inspiracją dla scenarzystów jest słynny komiks Alana Moore'a Dave'a Gibbonsa . Rozgrywa się on w świecie, gdzie superbohaterowie uznani są powszechnie za banitów i nie mają żadnych praw. Jedynie niewielka ich grupa cały czas pracuje na rzecz ludzkości, ale pod ścisłą kontrolą rządu Stanów Zjednoczonych.Twórca show Damon Lindelof ) zapowiedział, że serial nie będzie ekranizacją komiksu, a jego remiksem. Komiksy przyrównał do Starego Testamentu, który powstał w czasach, kiedy światem rządzili Reagan, Gorbaczow i Thatcher. Serial to Nowy Testament, przystosowany do czasów, w których dominującymi postaciami są Trump i Putin. Show będzie więc zgodny z duchem oryginału, a nie jego literą, a co za tym idzie części komiksowych bohaterów nie zobaczymy, bo w ich miejsce pojawią się nowi.W obsadzie znaleźli się: Jeremy Irons Jean Smart , Lily Rose Smith i Adelynn Spoon. Reżyserią zajmą się odpowiedzialna za realizację pilotowego odcinka Nicole Kassell oraz Tom Spezialy Premiera w przyszłym roku na HBO.