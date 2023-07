"Diuna 2", "Aquaman 2" nie trafią do kin w tym roku?

"Diuna 2", "Aquaman 2", "Kolor purpury" z nowymi datami premier?

Zwiastun filmu "Diuna: Część druga"

Premiera widowiska planowana jest na początek listopada. A to oznacza, że kampania promocyjna z udziałem gwiazd powinna ruszyć jeszcze w sierpniu.Jeśli do tego czasu strajk aktorów nie zostanie rozwiązany, to może dojść do sytuacji, w którejPrzed Bożym Narodzeniem do kin ma trafić kosztujące masę pieniędzy widowisko. Produkcje DC nie mają ostatnio dobrej passy, a doniesienia na temat tego filmu są mocno niepokojące (o czym możecie przeczytać TUTAJ ). Jason Momoa Patrick Wilson i inne gwiazdy widowiska będą więc niezbędne w procesie poprawy percepcji filmu. Przedłużający się strajk również w tym przypadku może skutkować zmianą daty premiery.Zagrożony jest także. W tym przypadku studio liczy na owocny sezon nagród filmowych. Rywalizacja będzie ostra, a to oznacza, że wytwórnia będzie liczyć na to, że aktorzy będą go mocno promować. W czasie strajku nie jest to możliwe.może więc zaliczyć "obsuwę", by nie stracić szans na statuetki.