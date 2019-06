Warner zekranizuje komiks o starzejącej się Lidze Sprawiedliwości?

Coraz więcej pogłosek sugeruje, że wytwórnia Warner Bros. zamierza pożegnać się z dotychczasowym modelem kinowego uniwersum DC. Zamiast tego producenci chcą zgłębić możliwości pojedynczych, niepowiązanych ze sobą filmów w rodzaju, który wejdzie do kin w październiku. Jeśli film będzie sukcesem, możliwe, że czeka nas ekranizacja jednego z najsłynniejszych komiksów z Ligą Sprawiedliwości w rolach głównych, czyliTak głosi przynajmniej najnowsza plotka: decydenci z Warnera rozważają możliwość przeniesienia na ekran historii stworzonej przez Marka Waida (scenariusz) i Alexa Rossa (rysunki). To niemalże manifest nowej drogi kinowego DC:to bowiem zamknięta opowieść, oddzielna od reszty komiksowego uniwersum. Akcja miniserii rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, a jej bohaterami są starzejący się herosi, którzy wchodzą w konflikt z młodymi superbohaterami, lekceważącymi etos poprzedniego pokolenia.Taki projekt wiązałby się oczywiście z zupełnie nową obsadą, wątpliwe, by w dojrzałych członków Ligi Sprawiedliwości wcielili się Henry Cavill Jason Momoa czy - zwłaszcza - świeżo pasowany na Batmana Robert Pattinson . Kogo widzicie w rolach starzejących się superbohaterów?Szanse na realizację projektu zależą podobno od tego, jak poradzi sobie w kinach. Sukces filmu będzie dla producentów sygnałem, że publiczność chce oglądać herosów w DC w mniej kanonicznych wersjach, nie uwiązanych wymogami uniwersum. Mówi się, że obokproducenci rozważają też aktorską ekranizację komiksu, w którym Superman zostaje wychowany w Związku Radzieckim.