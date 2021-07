Wideo: Wszystko, co musicie wiedzieć o "Zielonym Rycerzu"

Już 30 lipca do kin w całej Polsce trafi film Davida Lowery'ego Zielony Rycerz. Green Knight ". Z tej okazji mamy dla Was materiał wideo, z którego dowiecie się więcej o arturiańskiej legendzie stanowiącej inspirację dla filmu oraz o bohaterach.Niespodziewane przybycie tytułowego Zielonego Rycerza na zamek Camelot zakłóca świętowanie Bożego Narodzenia na królewskim dworze. Gigantycznej postury, szmaragdowoskóry nieznajomy rzuca wyzwanie królowi Arturowi i jego rycerzom. Odpowiada na nie Sir Gawain ( Patel ), młody i porywczy siostrzeniec Artura . Pojedynek z tajemniczym olbrzymem, któremu niestraszne jest nawet pozbawienie go głowy, okaże się dla śmiałka ostatecznym sprawdzianem charakteru, odwagi i prawości. Zielony Rycerz. Green Knight ", ekscytująca opowieść o czasach, kiedy honor był wszystkim, a życie bez honoru niczym, oparta jest na rozsławionej przez J.R.R. Tolkiena legendzie o Rycerzach Okrągłego Stołu.