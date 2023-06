Wiedźmin: Stary Świat – gra planszowa w świecie, który pokochały miliony

Ta klimatyczna planszówka składa hołd nie tylko oryginalnej, książkowej sadze Andrzeja Sapkowskiego , ale też serii gier komputerowych i popularnemu serialowi wyprodukowanemu przez Netflixa. Jej akcja dzieje się w świecie, który pokochały miliony ludzi na całym świecie, jednak eksploruje zupełnie inny okres w jego historii. Wydarzenia z gry mają miejsce na wiele lat przed opowieściami o Geralcie z Rivii – w czasach, gdy potwory niczym plaga trawiły Kontynent, a liczni wiedźmini toczyli z nimi zażartą walkę w obronie ludzi.Podczas rozgrywki wwcielamy się w rolę profesjonalnych zabójców potworów, wybierając jedną z pięciu wiedźmińskich szkół, którą będziemy reprezentować: Wilka, Żmii, Niedźwiedzia, Gryfa lub Kota. Każda z nich ma unikalną zdolność, która nieco ukierunkowuje gracza. Dzięki temu za każdym razem mamy możliwość przetestowania zupełnie nowej strategii.W swojej podróży po rozległych krainach Kontynentu będziemy odkrywali tajemnice, ćwiczyli się w walce i zdobywali doświadczenie, rywalizując z innymi wiedźminami o cenne trofea. Jednak osiągnięcie sukcesu nie będzie łatwe: aby wygrać, będziemy musieli znaleźć równowagę między rozwojem i przygotowaniem, a walką z czasem i przeciwnikami. Jednym z kluczowych elementów gry jest tworzenie własnej talii z dostępnych umiejętności: ataków, uników i wiedźmińskich znaków. Odpowiednie kombinacje reprezentują nasze doświadczenie i pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć.Niezależnie czy czekasz na kolejny sezon serialu, ponownie przechodzisz grę komputerową czy uwielbiasz książki o Geralcie z Riviii , nie możesz przegapić kolejnej okazji, by wrócić do ulubionego uniwersum!to niezwykle klimatyczna gra pełna napięcia, ciekawych wyzwań i tajemnic do odkrycia. Zapewni wiele godzin doskonałej zabawy, zachęci do główkowania przy tworzeniu całkowicie różnych strategii i pozwoli Ci przeżyć własne, wiedźmińskie przygody.Stary Świat tylko czeka na odkrycie. Czy jesteś gotowy do podróży? Do zobaczenia na szlaku!