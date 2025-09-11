"Wielkie kłamstewka" wracają. Ona napisze trzeci sezon

W listopadzie 2023 roku Nicole Kidman wymsknęło się, że "Wielkie kłamstewka" mogą wrócić na trzeci sezon. Od tego czasu o serialu było jednak cicho. Aż do teraz. Mamy bowiem dobrą wiadomość dla fanów hitu stacji HBO: "Wielkie kłamstewka" wracają. Trzeci sezon jest w przygotowaniu.
Trzeci sezon "Wielkich kłamstewek" znalazł scenarzystkę
Getty Images © John Salangsang
Jak donosi "Variety", Francesca Sloane, współtwórczyni serialu "Pan i Pani Smith", przygotuje trzeci sezon "Wielkich kłamstewek"
. Sloane
ma napisać pierwszy odcinek nowej serii i pełnić rolę producentki. W filmografii Sloane
są również m.in. "Atlanta
" i "Fargo
". Scenarzystka podpisała właśnie dwuroczną umowę z HBO – tymczasem platforma Amazon Prime Video wstrzymała zdjęcia do drugiego sezonu "Pana i Pani Smith
". W rolach głównych mają powrócić gwiazdy serialu, Nicole Kidman i Reese Witherspoon
, które – razem z Davidem E. Kelleyem
– ponownie będą również producentkami trzeciego sezonu "Wielkich kłamstewek
".
Pierwszy sezon serialu, który zadebiutował w 2017 roku, był ekranizacją powieści autorstwa Liane Moriarty
. Sezon drugi był również oparty na jej pomyśle. W 2026 ma ukazać się powieściowa kontynuacja "Wielkich kłamstewek". Kidman sugerowała w 2024 roku, że trzeci sezon będzie oparty na książkowym sequelu Moriarty.
"Wielkie kłamstewka" – zwiastun drugiego sezonu
O czym opowiadają "Wielkie kłamstewka"?
W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley
) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon
) i Celeste (Nicole Kidman
) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern
). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.