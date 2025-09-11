Newsy Seriale "Wielkie kłamstewka" wracają. Ona napisze trzeci sezon
VOD / Seriale

"Wielkie kłamstewka" wracają. Ona napisze trzeci sezon

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Wielkie+k%C5%82amstewka%22+wracaj%C4%85.+Francesca+Sloane+napisze+trzeci+sezon-162892
&quot;Wielkie kłamstewka&quot; wracają. Ona napisze trzeci sezon
źródło: Materiały prasowe
W listopadzie 2023 roku Nicole Kidman wymsknęło się, że "Wielkie kłamstewka" mogą wrócić na trzeci sezon. Od tego czasu o serialu było jednak cicho. Aż do teraz. Mamy bowiem dobrą wiadomość dla fanów hitu stacji HBO: "Wielkie kłamstewka" wracają. Trzeci sezon jest w przygotowaniu.
      

Trzeci sezon "Wielkich kłamstewek" znalazł scenarzystkę



GettyImages-2155739073.jpg Getty Images © John Salangsang


Jak donosi "Variety", Francesca Sloane, współtwórczyni serialu "Pan i Pani Smith", przygotuje trzeci sezon "Wielkich kłamstewek". Sloane ma napisać pierwszy odcinek nowej serii i pełnić rolę producentki. W filmografii Sloane są również m.in. "Atlanta" i "Fargo". Scenarzystka podpisała właśnie dwuroczną umowę z HBO – tymczasem platforma Amazon Prime Video wstrzymała zdjęcia do drugiego sezonu "Pana i Pani Smith".
   
W rolach głównych mają powrócić gwiazdy serialu, Nicole Kidman i Reese Witherspoon, które – razem z Davidem E. Kelleyem – ponownie będą również producentkami trzeciego sezonu "Wielkich kłamstewek".
       
Pierwszy sezon serialu, który zadebiutował w 2017 roku, był ekranizacją powieści autorstwa Liane Moriarty. Sezon drugi był również oparty na jej pomyśle. W 2026 ma ukazać się powieściowa kontynuacja "Wielkich kłamstewek". Kidman sugerowała w 2024 roku, że trzeci sezon będzie oparty na książkowym sequelu Moriarty.
     

"Wielkie kłamstewka" – zwiastun drugiego sezonu




O czym opowiadają "Wielkie kłamstewka"?



W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.

Powiązane artykuły Francesca Sloane

Zobacz wszystkie artykuły

Wielkie kłamstewka  (2017)

 Wielkie kłamstewka

Najnowsze Newsy

Filmy

Cavill kontuzjowany. "Nieśmiertelny" opóźniony

VOD Seriale

Czy "Fundacja" wróci w czwartym sezonie? Już wiemy

3 komentarze
Filmy

Gwiazdy na premierze filmu "Teściowie 3". Zobacz naszą relację

Festiwale i nagrody Filmy

"Blue Moon" Richarda Linklatera w programie 16. AFF

VOD Seriale

"Minuta ciszy" trzyma poziom? Recenzja drugiego sezonu

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

OSCARY 2026: Filmy z WFF, Wenecji, Berlina i Cannes z szansami na statuetkę

2 komentarze
Filmy

Reżyserka "Kłamstewka" wraca z nowym filmem. W obsadzie Lucy Liu

1 komentarz