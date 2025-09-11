Henry Cavill kontuzjowany. "Nieśmiertelny" opóźniony

Praca na planie widowiska "Highlander", nowej wersji "Nieśmiertelnego" z Christopherem Lambertem, miała ruszyć w tym miesiącu. Niestety, gwiazdor filmu, Henry Cavill, doznał kontuzji, która opóźni początek zdjęć.
Jak bardzo opóźnią się zdjęcia do nowego "Nieśmiertlenego"? Henry Cavill doznał urazu podczas przygotowań do filmu. Nie wiemy dokładnie, jak poważna jest kontuzja aktora – ale poważna na tyle, żeby opóźnić realizację.
Ekipa miała rozpocząć pracę na planie jeszcze w tym miesiącu. Teraz przesunięto zdjęcia na początek przyszłego roku. Cavill
trenuje do roli od jakiegoś czasu. Już w 2024 zapowiadał: Jeśli myślicie, że widzieliście mnie z mieczem w ręku, to jeszcze nic nie widzieliście.
Reżyserem projektu jest Chad Stahelski
znany z serii o przygodach Johna Wicka. Scenariusz napisał Michael Finch
. W obsadzie oprócz Cavilla
znaleźli się Dave Bautista
(jako czarny charakter, Krugan), Karen Gillan
i Djimon Hounsou
.
Oryginalny "Nieśmiertelny"
z 1986 roku był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę...
W obsadzie znaleźli się Christopher Lambert
, Clancy Brown
, Sean Connery
i Roxanne Hart
. Za kamerą stanął Russell Mulcahy
.
"Nieśmiertelny" – zwiastun