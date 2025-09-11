Newsy Filmy Henry Cavill kontuzjowany. "Nieśmiertelny" opóźniony
Filmy

Henry Cavill kontuzjowany. "Nieśmiertelny" opóźniony

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Henry+Cavill+kontuzjowany.+%22Nie%C5%9Bmiertelny%22+op%C3%B3%C5%BAniony-162894
Henry Cavill kontuzjowany. &quot;Nieśmiertelny&quot; opóźniony
źródło: Getty Images
autor: Daniele Venturelli
Praca na planie widowiska "Highlander", nowej wersji "Nieśmiertelnego" z Christopherem Lambertem, miała ruszyć w tym miesiącu. Niestety, gwiazdor filmu, Henry Cavill, doznał kontuzji, która opóźni początek zdjęć.

Jak bardzo opóźnią się zdjęcia do nowego "Nieśmiertlenego"?



2EfbAWLq8s2f1LxTAIuLGYpKETV.jpg


Henry Cavill doznał urazu podczas przygotowań do filmu. Nie wiemy dokładnie, jak poważna jest kontuzja aktora – ale poważna na tyle, żeby opóźnić realizację. Ekipa miała rozpocząć pracę na planie jeszcze w tym miesiącu. Teraz przesunięto zdjęcia na początek przyszłego roku.

Cavill trenuje do roli od jakiegoś czasu. Już w 2024 zapowiadał: Jeśli myślicie, że widzieliście mnie z mieczem w ręku, to jeszcze nic nie widzieliście.

Reżyserem projektu jest Chad Stahelski znany z serii o przygodach Johna Wicka. Scenariusz napisał Michael Finch. W obsadzie oprócz Cavilla znaleźli się Dave Bautista (jako czarny charakter, Krugan), Karen Gillan i Djimon Hounsou.

Oryginalny "Nieśmiertelny" z 1986 roku był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę...

W obsadzie znaleźli się Christopher Lambert, Clancy Brown, Sean Connery i Roxanne Hart. Za kamerą stanął Russell Mulcahy.

"Nieśmiertelny" – zwiastun



Powiązane artykuły Nieśmiertelny

Zobacz wszystkie artykuły

Highlander  (2026)

 Highlander

Nieśmiertelny  (1986)

 Nieśmiertelny

Nieśmiertelny II: Nowe życie  (1991)

 Nieśmiertelny II: Nowe życie

Nieśmiertelny III: Mag  (1994)

 Nieśmiertelny III: Mag

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Czy "Fundacja" wróci w czwartym sezonie? Już wiemy

3 komentarze
VOD Seriale

"Wielkie kłamstewka" wracają. Ona napisze trzeci sezon

2 komentarze
Filmy

Gwiazdy na premierze filmu "Teściowie 3". Zobacz naszą relację

Festiwale i nagrody Filmy

"Blue Moon" Richarda Linklatera w programie 16. AFF

VOD Seriale

"Minuta ciszy" trzyma poziom? Recenzja drugiego sezonu

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

OSCARY 2026: Filmy z WFF, Wenecji, Berlina i Cannes z szansami na statuetkę

2 komentarze
Filmy

Reżyserka "Kłamstewka" wraca z nowym filmem. W obsadzie Lucy Liu

1 komentarz