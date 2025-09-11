Czy "Fundacja" wróci w czwartym sezonie? Już wiemy

Dobra wiadomość dla fanów seriali science-fiction! "Fundacja" nie skończy się na trzecim sezonie. Szykujcie się na ciąg dalszy opowieści o losach Imperium Galaktycznego. Apple potwierdził, że powstanie czwarty sezon produkcji.
Czwarty sezon "Fundacji" na horyzoncie Platforma Apple TV+ zamówiła czwarty sezon opartego na książkach Isaaca Asimova serialu science-fiction "Fundacja".
Informację ujawniono w przeddzień premiery finałowego odcinka trzeciego sezonu. Epizod zatytułowany "Ciemność
" zadebiutuje już jutro. Nie ma drugiej takiej serii jak "Fundacja" i mamy szczęście, że możemy ją kontynuować jako showrunnerzy w sezonie czwartym
, skomentowali Ian Goldberg
i David Kob
w oficjalnym oświadczeniu. Nie możemy się doczekać kontynuowania tej epickiej i emocjonalnej historii z trzech dotychczasowych sezonów oraz współpracy z jednymi z najbardziej utalentowanych i pełnych pasji partnerów w tej branży.
Fantastycznie patrzyło się na to, jak "Fundacja" staje się globalnym fenomenem, gromadząc fanów w każdym zakątku świata. Z każdym kolejnym sezonem ekscytacja wokół tego pionierskiego eposu science-fiction rośnie. Wszystko dzięki artystycznej odwadze i współpracy niezwykle utalentowanej ekipy. Jesteśmy podekscytowani tym, że będziemy dalej eksplorować ten wszechświat w sezonie czwartym
, dodał Matt Cherniss, szef programowy Apple TV+.
"Fundacja" – zwiastun sezonu trzeciego
O czym opowiada "Fundacja"?
W odległej przyszłości międzygwiezdnym imperium rządzi niezwykła "trójca"– Bracia Świt, Dzień i Zmierzch – będący klonami pierwszego cesarza Kleona, na różnych etapach życia. Od wieków utrzymują galaktyczny porządek z planety Trantor. Spokój burzy genialny matematyk Hari Seldon, który dzięki swojej teorii psychohistorii przewiduje nieuchronny rozkład Imperium i długie wieki chaosu po jego upadku. Aby temu zapobiec, zakłada Fundację - organizację mającą na obcej planecie stworzyć Encyklopedię Galaktyczną, czyli skarbnicę wiedzy z nadzieją na przyszłe odrodzenie cywilizacji. Zamiast wdzięczności, Seldon otrzymuje wyrok śmierci, podobnie jak jego utalentowana uczennica Gaal Dornick (Lou Llobell), którą władcy bezskutecznie próbowali wykorzystać do obalenia teorii mistrza.