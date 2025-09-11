Newsy Seriale Czy "Fundacja" wróci w czwartym sezonie? Już wiemy
Czy "Fundacja" wróci w czwartym sezonie? Już wiemy

Dobra wiadomość dla fanów seriali science-fiction! "Fundacja" nie skończy się na trzecim sezonie. Szykujcie się na ciąg dalszy opowieści o losach Imperium Galaktycznego. Apple potwierdził, że powstanie czwarty sezon produkcji.

Czwarty sezon "Fundacji" na horyzoncie




Platforma Apple TV+ zamówiła czwarty sezon opartego na książkach Isaaca Asimova serialu science-fiction "Fundacja". Informację ujawniono w przeddzień premiery finałowego odcinka trzeciego sezonu. Epizod zatytułowany "Ciemność" zadebiutuje już jutro.

Nie ma drugiej takiej serii jak "Fundacja" i mamy szczęście, że możemy ją kontynuować jako showrunnerzy w sezonie czwartym, skomentowali Ian Goldberg i David Kob w oficjalnym oświadczeniu. Nie możemy się doczekać kontynuowania tej epickiej i emocjonalnej historii z trzech dotychczasowych sezonów oraz współpracy z jednymi z najbardziej utalentowanych i pełnych pasji partnerów w tej branży.

Fantastycznie patrzyło się na to, jak "Fundacja" staje się globalnym fenomenem, gromadząc fanów w każdym zakątku świata. Z każdym kolejnym sezonem ekscytacja wokół tego pionierskiego eposu science-fiction rośnie. Wszystko dzięki artystycznej odwadze i współpracy niezwykle utalentowanej ekipy. Jesteśmy podekscytowani tym, że będziemy dalej eksplorować ten wszechświat w sezonie czwartym, dodał Matt Cherniss, szef programowy Apple TV+.

"Fundacja" – zwiastun sezonu trzeciego




O czym opowiada "Fundacja"?



W odległej przyszłości międzygwiezdnym imperium rządzi niezwykła "trójca"– Bracia Świt, Dzień i Zmierzch – będący klonami pierwszego cesarza Kleona, na różnych etapach życia. Od wieków utrzymują galaktyczny porządek z planety Trantor. Spokój burzy genialny matematyk Hari Seldon, który dzięki swojej teorii psychohistorii przewiduje nieuchronny rozkład Imperium i długie wieki chaosu po jego upadku. Aby temu zapobiec, zakłada Fundację - organizację mającą na obcej planecie stworzyć Encyklopedię Galaktyczną, czyli skarbnicę wiedzy z nadzieją na przyszłe odrodzenie cywilizacji. Zamiast wdzięczności, Seldon otrzymuje wyrok śmierci, podobnie jak jego utalentowana uczennica Gaal Dornick (Lou Llobell), którą władcy bezskutecznie próbowali wykorzystać do obalenia teorii mistrza.

Fundacja  (2021)

 Fundacja

