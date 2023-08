Wielokulturowe wieczory filmowe na dziedzińcu Centrum Myśli Jana Pawła II

Jakie – często dramatyczne – przyczyny, stoją za decyzją o opuszczeniu rodzinnych domów i szukaniu lepszego życia poza granicami swoich krajów? To jedno z głównych pytań, na które starali się odpowiedzieć twórcy II Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, konstruując zróżnicowany program, w skład którego weszły zarówno filmy fabularne, jak i dokumenty, długie i krótkie metraże powstałe w ostatnich latach. Tworząc Przegląd, stworzyli także przestrzeń międzykulturowego spotkania na dziedzińcu Kamienicy Artystycznej przy Foksal 11 w Warszawie, gdzie gromadzą się widzowie, by obejrzeć filmy w swoich rodzimych językach lub językach swoich sąsiadów. Wszystkie tytuły zostały opatrzone polskimi, a większość także angielskimi, napisami.Najbliższy wieczór filmowy, 23 sierpnia, to aż dwa pełnometrażowe filmy fabularne ukazujące przemiany społeczno-kulturowe w Gruzji z perspektywy kobiecych bohaterek.w reżyserii Mariam Khatchvani z 2017 roku to wielokrotnie nagradzana opowieść o wpływie tradycji i zwyczajów na życie uczuciowe i relacje młodej Diny, mieszkającej w niewielkiej kaukaskiej wiosce. Z kolei filmem Elene Naveriani (2021) podejmuje z dużą wrażliwością temat uprzedzeń i wykluczenia. Mierzy się z nim wchodząca dorosłość Moe, wracająca w rodzinne strony na pogrzeb dziadka, który popełnił samobójstwo.30 sierpnia zaprezentowane zostaną dwa zupełnie odmienne od siebie, nakręcone w 2021 roku, obrazy ukazujące temat protestów społecznych po sfałszowanych wyborach na Białorusi.autorstwa Borisa Gutsa to pierwszy film fabularny dotyczący wydarzeń z sierpnia 2020 roku, nakręcony w jednym ujęciu. Pasza i Julia, młode białoruskie małżeństwo, wychodzą w nocy z domu i trafiają w centrum protestów po sfałszowanych wyborach. Zwyczajny spacer zamienia się w prawdziwe piekło, w którym niewinni ludzie stają się ofiarami brutalności milicji. Z koleiw reżyserii DocWave’a dokumentują narodziny jednego z symboli białoruskiego ruchu oporu – Wolnego Chóru.Emocjonujący temat następstw, jakie niosły ze sobą dla białoruskiego społeczeństwa, wyniki sfałszowanych wyborów, powróci także 6 września podczas zamykającego II Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem wieczoru etiud, krótkich i średnich metraży. Spojrzenie młodych reżyserów poznamy dzięki projektom zrealizowanym i udostępnionym przez Wajda School & Studio.Ważnym uzupełnieniem propozycji filmowych jest podcast "Słuchając drogi". W odcinku "Kultura pomaga być nie tylko uchodźcą" Marcin Nowak, autor cyklu, rozmawia z Agnieszką Kosowicz, prezeską Polskiego Forum Migracyjnego, m.in. o budowaniu mostów za mocą kultury między ludźmi o różnych tradycjach i pochodzeniu, o potrzebach związanych z kulturą migrantów i migrantek, a także o tym, skąd bierze się patrzenie z wyższością na naszych sąsiadów i czy jest szansa na zmianę stosunku Polaków do migrantów.Wstęp na wszystkie wieczory filmowe jest wolny! Macierzyństwo ", 2017, reż. Mariam Khatchvani , fabularny, 97 min., Gruzja Mokry piasek ", 2021, reż. Elene Naveriani , fabularny, 115 min., Gruzja, Szwajcaria Mińsk ", 2021, reż. Boris Guts , fabularny, 78' min., Estonia, Rosja"Głosy", 2022, reż. DocWave, dokument, 50 min., Białoruś, PolskaPRZEGLĄD KRÓTKICH I ŚREDNICH METRAŻY"Na żywo", 2022, reż. Mara Tamkowicz, fabularny, 14 min., Polska, Białoruś"Ptitsa", 2022, reż. Alina Maksimenko, dokument, 30 min., Polska, Ukraina"Ostatnie lato", 2021, reż. Ihar Czyszczenia, dokument, 43 min., Polska, Białoruś"Ostatni rycerze", 2020, reż. David Gurgulia, dokument, 42 min., Polska, GruzjaZ pełnym programem Przeglądu można zapoznać się na stronie: centrumjp2.pl